آمریکا همچنان حامی عراق خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "هوشیار زیباری" تاکید کرد : عقب نشینی نظامیان آمریکایی به مفهوم شانه خالی کردن آمریکا از مسئولیتهایش در قبال عراق نیست.

وی افزود : خروج نیروهای آمریکایی از عراق مرحله جدیدی را در روابط عراق و آمریکا به وجود می آورد.

وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد : با وجود عقب نشینی واحدهای رزمی آمریکا از عراق و تغییر نام عملیات آزادی عراق به فجر جدید از ابتدای ماه آتی، آمریکا همچنان حامی عراق باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر "جف مورل" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت : مبارزه با تروریسم بخشی از ماموریت نیروهای ما در عراق خواهد بود و ممکن است که نیروهای آمریکایی در عملیات نظامی پس از ماه جاری نیز شرکت کنند.

شایان ذکر است پس ازعقب نشینی نیروهای رزمی آمریکا از عراق در روز پنجشنبه شمار نظامیان این کشور درعراق درحال حاضربه 52 هزار نظامی کاهش یافته است. مطابق توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن نظامیان آمریکا یی حاضر در عراق باید تا پایان سال 2011 از عراق خارج شوند.