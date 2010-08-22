انتقال دو هزار راس دام قاچاق به کشتارگاه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رضا نیک پور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دامها از سوی نیروی انتظامی پلاک کوبی شده و پس از تعیین نژاد و دستور قضایی تحت نظارت دامپزشکی کشتار می شوند.

وی اظهارداشت: پس از جداسازی گوشتهای آلوده، برای از بین رفتن عوامل بیماریزای تب برفکی، کنگو و تب کریمو، گوشتها به مدت 24 ساعت درپیشسرد نگهداری و در آخر بر روی آن مهر دامپزشکی زده می شود.

وی در خصوص حمل دام بومی توسط دامداران به نقاط مختلف کشور هم گفت: دامداران، دامهای مازاد خود را در صورت دریافت واکسن و موافقت دامپزشکی می توانند به دیگر نقاط کشور صادر کنند.

رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان به دامداران هشدار داد برای حفظ سرمایه دامی کشور و جلوگیری از شیوع بیماری ها از حمل و نقل غیرمجاز دام خودداری کنند .

نیک پور با اشاره به اینکه در چهار ماهه نخست سال جاری 596 مورد بازرسی بهداشتی از مراکز عرضه و فروش فراورده های خام بهداشتی نهبندان انجام شده است، افزود: در این بازرسی‌ها مقدار قابل توجهی دل، جگر و سنگدان مرغ و گوشت قرمز که به صورت تاریخ گذشته نگهداری می‌شد کشف و معدوم شد.

وی به بازرسی ‌هزار و 665 لاشه گوسفند و بز، گاو و شتر در چهار ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از بین لاشه ‌های بازرسی شده 24 لاشه گوسفند و بز و یک لاشه شتر و در مجموع به وزن 354 کیلوگرم و حدود 200 عدد جگر گوسفند و بز غیر قابل مصرف تشخیص داده شد که در محل کشتارگاه معدوم شد.