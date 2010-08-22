شاخص کل بورس کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز هفته ارزش بازار سهام به 799 هزار و 23 میلیارد ریال رسید که نسبت به روز شنبه 796 میلیارد ریال افت دارد.

در پایان معاملات امروز یک‌شنبه 31 مرداد‌ماه جاری شاخص کل بورس با 17 واحد کاهش نسبت به روزشنبه 30 مردادماه ، عدد 16 هزار و 957 واحد را نشان می دهد.

در عین حال، شاخص آزاد شناور به 21 هزار و 530 واحد رسید که نسبت به روز ‌شنبه 30 مردادماه امسال 28 واحد کاهش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 13 هزار و 923 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 31 واحد افت دارد.

در معاملات بازار دوم ، شاخص این بازار با افزایش 114 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 24 هزار و 402 واحد توقف کرد، همچنین شاخص صنعت با رشد 3 واحدی نسبت به روز ‌شنبه 30 مردادماه در عدد 12 هزار و 934 واحد متوقف شد، این در حالی است که در پایان مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 50 شرکت برتر با افت 9/2 واحدی به عدد 760 واحد رسید.

