  1. استانها
  2. گلستان
۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۵

جداسازی آب فضای سبز و آشامیدنی در گلستان ضروری است

جداسازی آب فضای سبز و آشامیدنی در گلستان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: یکی از راهکارهای مناسب برای صرفه جویی در مصرف آب، جداسازی آب فضای سبز از آب شرب است.

به گزارش  خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر یکشنبه در بازدید از طرحهای آب گرگان افزود: جلسات متعددی برای تحقق این مسئله برگزار شده است، شهرداری های استان مجاب شدند که بحث مطالعات آبیاری فضای سبز را در دستور کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف آب ومقابله با کم آبی باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود که بخشی از آن را باید مسوولان و متولیان امر و بخشی دیگر بر عهده مردم است.

مدیرعامل شرکت آ ب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به رعایت الگوی مصرف آب از سوی مشترکان افزود: با همکاری صداو سیمای مرکز گلستان در حال انجام است که امیدواریم با این حرکت فرهنگی بتوانیم نسبت به رعایت الگوی صحیح مصرف آب گامهای مهمی را برداریم.
 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از اضافه شدن 50 لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهر گرگان خبر داد.
 
وی افزود: سه حلقه چاه آب شرب به منابع تامین شهر گرگان اضافه شد و امیدواریم تابستان سالجاری بدون مشکل کم آبی سپری کنیم.
 
وی با تاکید بر اینکه صرفه‌جویی مشترکین موجب می‌شود تا دامنه بحران خشکسالی در استان کاهش یابد، افزود: برای تحقق امر صرفه‌جویی در مصرف آب، مشارکت جدی شهروندان ضروری است.
 
وی گفت: آنچه در مقابله با اثرات خشکسالی ضروری است، مشارکت جدی تک تک شهروندان درامر صرفه جویی آب است.
 
وی اظهار داشت: تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب تنها متوجه مشترکان نیست، بلکه تکالیفی برای این مجموعه ها و دستگاه های دولتی نیز ایجاد شده است.
کد مطلب 1138356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها