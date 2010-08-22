جداسازی آب فضای سبز و آشامیدنی در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی عصر یکشنبه در بازدید از طرحهای آب گرگان افزود: جلسات متعددی برای تحقق این مسئله برگزار شده است، شهرداری های استان مجاب شدند که بحث مطالعات آبیاری فضای سبز را در دستور کار خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای کاهش مصرف آب ومقابله با کم آبی باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود که بخشی از آن را باید مسوولان و متولیان امر و بخشی دیگر بر عهده مردم است.



مدیرعامل شرکت آ ب و فاضلاب استان گلستان با اشاره به رعایت الگوی مصرف آب از سوی مشترکان افزود: با همکاری صداو سیمای مرکز گلستان در حال انجام است که امیدواریم با این حرکت فرهنگی بتوانیم نسبت به رعایت الگوی صحیح مصرف آب گامهای مهمی را برداریم.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از اضافه شدن 50 لیتر بر ثانیه به منابع تامین آب شهر گرگان خبر داد.



وی افزود: سه حلقه چاه آب شرب به منابع تامین شهر گرگان اضافه شد و امیدواریم تابستان سالجاری بدون مشکل کم آبی سپری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صرفه‌جویی مشترکین موجب می‌شود تا دامنه بحران خشکسالی در استان کاهش یابد، افزود: برای تحقق امر صرفه‌جویی در مصرف آب، مشارکت جدی شهروندان ضروری است.



وی گفت: آنچه در مقابله با اثرات خشکسالی ضروری است، مشارکت جدی تک تک شهروندان درامر صرفه جویی آب است.



وی اظهار داشت: تاکید بر صرفه جویی در مصرف آب تنها متوجه مشترکان نیست، بلکه تکالیفی برای این مجموعه ها و دستگاه های دولتی نیز ایجاد شده است.