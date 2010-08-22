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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۷:۲۸

عضو ائتلاف کردها:

تشکیل دولت نجات ملی در عراق دشوار است

تشکیل دولت نجات ملی در عراق دشوار است

یک نماینده ائتلاف کردستان عراق با مسئول دانستن آمریکا و جامعه جهانی در ادامه بحران سیاسی عراق، تشکیل دولت نجات ملی را حق عراقیها، اما عملی شدن آن را سخت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر(قنا) ، "محمود عثمان" تاکید کرد : عراقیها حق دارند که خواهان تشکیل دولت نجات ملی یا برگزاری انتخابات مجدد شوند .

وی افزود : مذاکرات تشکیل دولت درعراق روند ماراتن گونه ای را طی می کند و تشکیل دولت نجات ملی راه حل است، اما با توجه به اینکه عراق همچنان مشمول فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است، تحقق چنین امری سخت است.

محمود عثمان تصریح کرد : علت دشوار بودن تشکیل دولت نجات ملی این است که آمریکا و جامعه جهانی آمادگی لازم را برای ایفای نقش برجسته در عراق ندارند .

این عضو ائتلاف کردستان خاطر نشان کرد : دولت "باراک اوباما" نمی خواهد خود را گرفتار عراق کند، بلکه خواهان حل و فصل مشکلات خود در عراق است، ازسویی سازمان ملل متحد نیز نمی خواهد نقش قوی ایفا کند. وهمه این عوامل تشکیل دولت نجات ملی را دشوار می کند.

مقامات عراق با وجود گذشت مدت زیادی از برگزاری انتخابات در این کشور هنوز نتوانسته اند به توافقی درباره تشکیل دولت برسند.

کد مطلب 1138358

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