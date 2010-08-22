باند زورگیری از اتباع خارجی در قم متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سرهنگ محمد میرحیدری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات انهدام باند زورگیری از اتباع خارجی اظهار داشت: در پی اعلام چند نفر از اتباع خارجی مبنی بر زورگیری از آنها توسط یک گروه موتورسیکلت سوار، ماموران انتظامی استان قم وارد عمل شده و با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری شگردهای پلیسی موفق شدند در کمتر از یک هفته نسبت به شناسایی اعضای این باند اقدام کنند.



وی ادامه داد: پس از شناسایی کامل اعضای این باند، با عملیات غافلگیرانه پلیس تمامی اعضای این باند شامل 6 نفر متهم دستگیر شدند.



میرحیدری تصریح کرد: اعضای این باند با استفاده از موتورسیکلت به صورت گروه‌های دو یا سه موتور دو ترکه و با تهدید سلاح سرد، اقدام به زورگیری وجوه نقد، تلفن همراه و اشیاء قیمتی اتباع خارجی در محله‌های خلوت و خالی از جمعیت می‌کردند.



انهدام باند زورگیری از رانندگان مسافرکش



جانشین فرماندهی انتظامی استان قم همچنین از انهدام یک باند زورگیری از رانندگان مسافرکش و دستگیری 12 عضو این باند خبر داد و اظهار داشت: اعضای این باند به صورت تیم های سه نفره با پیشنهاد کرایه بالا، اقدام به کرایه خودروهای مسافرکش به مقصد حاشیه شهر قم می‌کردند و پس از رسیدن به مقصد، به بهانه‌هایی نظیر خستگی و دادن پول بیشتر، رانندگان را به محل های مورد نظر خود برده و با استفاده از سلاح‌های سرد اقدام به زورگیری پول و اشیاء قیمتی از رانندگان می‌کردند.



وی اضافه کرد: در پی اعلام شکایت رانندگان مالباخته، ماموران انتظامی کلانتری 30 شیخ آباد که زورگیری‌ها در حوزه آنها انجام شده بود، وارد عمل شده و با انجام تحقیقات تخصصی و به کارگیری شگردهای پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری یک تیم سه نفره از اعضای این باند شدند.



جانشین انتظامی استان قم ادامه داد: با انجام تحقیقات پلیسی از متهمان دستگیر شده و گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی، 9 نفر دیگر از اعضای این باند مخوف شناسایی و دستگیر شدند که این افراد در تحقیقات پلیس به 12 فقره زورگیری اعتراف کردند.



وی با بیان اینکه با دستور مراجع قضایی، همگی متهمان روانه زندان شدند، به رانندگان هشدار داد: سارقان غالبا افراد مسن را به عنوان طعمه انتخاب می‌کنند تا این افراد کمتر مقاومت کنند و زودتر تسلیم شوند.



میرحیدری به رانندگان توصیه کرد که فریب کرایه‌های بالا و خارج از عرف را نخورند و با صرفنظرکردن از این مبالغ، سعی کنند از محدوده شهر خارج نشوند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله خودرو را متوقف و از پلیس و یا مردم کمک بخواهند.