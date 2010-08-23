جوابیه سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران و توضیح مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو درج مطلب با عنوان اینکه " پنج میلیارد تومان از بودجه سال گذشته مازندران برگشت خورده است" مورخ 29/5/89 به استحضار خوانندگان محترم می رساند متأسفانه گوینده مطلب قیاس مع الفارق نموده و برگشت وجوه را با اعتبارات تخصیص نیافته مقایسه کرده است.

از مجموع پرداختی خزانه معین استان به عنوان بانی پرداخت های استان از کلیه منابع بابت اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی) به مبلغ 1.864.444.632.455ریال که در سال 88 به دستگاههای اجرایی استان پرداخت شده است. کلا مبلغ 79.024.242ریال به عنوان وجوه مصرف نشده (یعنی وجوهی که در اختیار دستگاههای اجرایی بوده ولی هزینه نشده )به خزانه برگشت داده شده است.

شایان ذکر است از مبلغ پرداختی به دستگاههای اجرایی استان مبلغ 80.000.000.000 ریال از محل اعتبارات مازاد درامد بوده که با توجه به وصول 99 درصدی درآمد استان، با پیگیری های استاندار محترم ومسئولین سازمان اموراقتصادی ودارایی استان مازندران از مازاد درآمد وصولی استان های دیگر تأمین گردیده است،

لیکن نماینده محترم مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ازاعتبارات تخصیص نیافته سخن گفته یعنی آن بخش از اعتبارات که بدلیل کسری منابع و یا هر دلیل دیگری از سوی خزانه داری کل به حساب خزانه استان واریز نگردیده که این موضوع با برگشت وجوه تفاوت دارد .

لذا از مدیریت محترم خبرگزاری مهر انتظار می رود ضمن درج این جوابیه به منظور تنویر افکار عمومی و قبل از استفاده از تیترهای جنجالی که به راحتی تلاشهای شبانه روزی مسئولان محترم استان را زیر سوال می برد توجه بیشتری به برخی مفاهیم نمایند.

توضیح مهر

این خبر اظهار نظری از زبان نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی است و خبرگزاری مهر تنها به انتشار و انعکاس گفته های وی پرداخته که فایل صوتی سخنان دکتر یوسف نژاد در جلسه روز پنج شنبه شورای اداری ساری موجود است.

خبرگزاری مهر در طول فعالیت خود تاکنون هیچگاه برنامه ای برای نشر اخبار غیرواقع نداشته است چرا که سخنان رئیس سازمان اقتصادی و دارایی مازندران در نشست خبری روز سه شنبه مبنی بر اینکه " فقط هشت میلیون تومان از اعتبار سال 88 مازندران برگشت خورده است " مورد واکنش نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که بسیاری از رسانه ها نیز با منبع مهر از سخنان این نماینده مردم در شورای اداری ساری استفاده خبری کردند.