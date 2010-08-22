گفتگوها برای تشکیل دولت ائتلافی در استرالیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حزب کارگر استرالیا پس از آنکه از کسب اکثریت آرا در انتخابات پارلمانی اخیر این کشور بازماند، در تلاش است تا از طریق ائتلاف با نامردهای مستقل، دولت ائتلافی تشکیل دهد.

بر این اساس "جولیا گیلارد" رهبر این حزب و نخست وزیر کنونی استرالیا بدنبال شکست در کسب اکثریت کرسیهای مجلس به مذاکره با نامزدهای مستقل رو آورده است. در این انتخابات هیچ یک از رقبای اصلی نتوانست اکثریت کرسیها را کسب کرده و حائز شرایط لازم برای تشکیل دولت شود.

در حالی که طبق قوانین استرالیا هر حزبی در صورت کسب 76 کرسی از 150 کرسی می تواند دولت تشکیل دهد، حزب کارگر با 72 کرسی و حزب لیبرال ملی به رهبری "تونی ابوت" با 73 کرسی، در این امر ناموفق بودند.

در همین رابطه جولیا گیلارد گفت : مسلم است که هیچ حزبی نتوانسته اجازه تشکیل دولت جدید را به دست آورد. وی با اشاره به تمایلش برای انجام مذاکره، خواست خود را دستیابی به توافق موثر در راستای تشکیل دولت عنوان کرد.

نخست وزیر استرالیا همچنین ضمن ابراز امیدواری نسبت به جلب حمایت دیگر نامزدها برای حزب چپ میانه کارگر که از سه سال پیش در مسند قدرت است، از آغاز گفتگوهای ابتدایی با چهار نامزد مستقل و یک نامزد از حزب سبز این کشور خبر داد.

این در حالی است که "تونی ابوت" رهبر حزب مخالف دولت می گوید ریزش آرای حزب حاکم و از دست رفتن 83 کرسی این حزب در انتخابات نشانگر این است که مردم استرالیا خواهان تغییر هستند.

به گفته وی، از نظر تاریخی بی سابقه است که یک دولت در دوره اول اینگونه شاهد کاهش آرای خود باشد.



خاطر نشان می شود انتخابات اخیر استرالیا دو ماه پس از جانشینی گیلارد به جای "کوین راد"در مسند رهبری حزب کارگر به دنبال بالاگرفتن اختلافات در این حزب، برگزار شد.