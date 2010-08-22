دانشنامه «همت مضاعف، کار مضاعف» در پایگاه حوزه قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکبر پوست‌چیان ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: این دانشنامه به دنبال نامگذاری سال 89 از سوی مقام معظم رهبری( مدظله العالی) با بیش از 270 مطلب در قالب صد نمایه به همت محققان مرکز تحقیقات تهیه و از هم اکنون در اختیار کاربران قرار گرفته است.



کارشناس اطلاع رسانی مرکز نور قم ادامه داد: دانشنامه همت مضاعف و کار مضاعف با برخورداری از 271 مطلب شامل؛ مقالات، گزیده کتاب، پرسش و پاسخ، چکیده پایان نامه و... در قالب 17 نمایه اصلی و 83 نمایه فرعی در پایگاه اینترنتی حوزه قرار گرفته است.



پوست چیان با اشاره به نمایه‌های اصلی این دانشنامه بیان داشت: همت مضاعف، همت و بی‌نیازی، نشانه‌های همت، کار مضاعف، کار در دیگر ادیان و ملل، رابطه همت و کار، کار و عمل صالح از منظر اسلام، کارگر و دولت از جمله نمایه‌های اصلی می‌باشند.



وی اظهار داشت: رابطه کارگر با کارفرما، فرهنگ کار، رزق و روزی، زن و کار، جوان و کار، روز جهانی کار و کارگر، کار و اوقات فراغت، همت و کار ایران و ایرانی، بیکاری و آثار آن از دیگر موضوعات اصلی دانشنامه همت مضاعف و کار مضاعف است.



کارشناس اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در بخش دیگری از گفت و گوی خود به معرفی نمایه‌های فرعی دانشنامه پرداخت و گفت: همت و اهمیت آن از نگاه اسلام، نقش همت در رشد (جنبش نرم افزاری)، همت و ایمان، همت در سیره عملی معصومان(ع) از نمایه‌های فرعی دانشنامه می‌باشند.



پوست چیان ادامه داد: نقش دین در کار، کار از منظر اسلام، کار در سیره علما، کارگران و تشکل، کار و تخصص و تعهد ، کار و رضایتمندی و ... از جمله نمایه‌های فرعی دانشنامه غنی و خواندنی همت مضاعف و کار مضاعف می‌باشند.



وی یادآور شد: علاقمندان می توانند جهت استفاده از این دانشنامه غنی به آدرس اینترنتی http://hawzah.net مراجعه کنند.

