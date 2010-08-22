قرارداد بازنگری طرح ترافیک ارومیه منعقد شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جواد محمودی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی با اشاره به از دست رفتن پروسه زمانی طولانی برای مطالعات این طرح از سال 86 تا کنون، افزود: شهرداری ارومیه باید با توجه به اتمام مهلت زمان مرحله اول طرح تا پایان سال 90، نسبت به عقد قرار داد بازنگری جهت آغاز عملیات اجرایی در اسرع وقت اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه معضل ترافیک یک معضل قابل لمس است، بیان داشت: باید مباحث مربوط به سیستم های حمل و نقل اتوبسرانی سریع توسط شهرداری با اختصاص 50 درصد اعتبار از سوی استانداری، اجرایی شود.

در ادامه این جلسه مشاور طرح جامع ترافیک شهر ارومیه این طرح را جهت تصویب تشریح کرد و که در پایان این طرح به تصویب اعضای کارگروه قرار گرفت.

مدیریت پارکینگ، عرضه و تقاضای تردد در محدوده مرکزی شهر، طراحی و اولویت بندی اجرای تقاطعات غیر هم سطح، نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، تغییر ساعات کار ادارات از جمله مواردی است که در این طرح نسبت به ان پرداخت شده است.

طرح جامع ترافیک شهر ارومیه طی سه مرحله از سال 86 تا 90، 90 تا 95 و از سال 90 تا 1405 اجرایی می شود که برای اجرای مرحله اول آن شهرداری ارومیه تا پایان سال آینده فرصت دارد.

اجرای 10 کیلومتر خطوط اتوبوسرانی پر سرعت تا پایان سال 90 و امکان سنجی اجرای این طرح نیز از جمله مصوبات این جلسه درراستای کاهش ترافیک شهر ارومیه بود.

طرح جامع ترافیک شهر ارومیه که از سال گذشته لقب کلان شهر شدن را با خود یدک می کشد، بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای ترافیک آذربایجان غربی در حالی مورد تصویب اعضا قرار گرفت که بدلیل عدم توجه به برخی موضوعات اساسی از سوی مشاور طرح، مقرر شد شهرداری ارومیه جهت بازنگری و بروز رسانی اطلاعات آن با مشاور قرار جدید منعقد کند.

انتظار می رود بازنگری و بروز رسانی اطلاعات طرحی که مطالعه آن بیش از دو سال به طول انجامید در کمترین زمان ممکن برای رهایی شهروندان ارومیه از معضل ترافیک انجام شود.

