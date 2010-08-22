به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا زرقانی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم اختامیه طرح تربیت خطیب در ساری با اشاره به اینکه طرح خطیب در چند استان با کیفیت مطلوبی برگزار می شود، گفت: دوره ای که در شهرستان ساری انجام شد به خوبی برگزار و طرح تکمیلی آن هم قرار است به تصویب برسد

وی خاطر نشان کرد: سربازان و مبلغان دینی باید مسلح باشند، از دین محافظت کنند و آماده هر خطری باشند.

حجت الاسلام حمزه علی صادقی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی ساری نیز به نقش روحانیان در تبلیغ احکام دینی اشاره کرد و گفت: روحانیان به عنوان سربازان دینی آرم‌دار شدند تا یک آرمان مقدسی را ترویج کنند و زمانی که می گویند حجت الاسلام یعنی یک آرمی برای ترویج دین اسلام است.

وی به برگزاری موفق طرح تربیت خطیب در ساری اشاره کرد و افزود: طرح آموزش خطیب به مثابه یک ابزار برای تعریف و ترویج دین است و منبر به عنوان یک رسانه دینی در مقابل همه رسانه ها قرار دارد و می تواند نقش آفرینی کند و تأثیر گذار باشد.

صادفی با اشاره به این‌که موحدان با تأسی بر فرهنگ مردم بر مردم در جامه اسلامی زندگی می‌کنند، تصریح کرد: خدای خالق برای هدایت بشر دین را آفریده و آنهایی که می گویند جمهوری ایرانی، یعنی به جایی رسیدند که می خواهند بگویند خدا شارع نیست در حالی که خداوند هم خالق است.