مسئولان ابهام فنی نرم افزار اعلام حساب خانوار را رفع کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اعلام حساب خانوار وزارت رفاه و تامین اجتماعی که این روزها افراد زیادی برای دریافت یارانه نقدی خود به آن مراجعه کرده و شماره ملی، شماره سریال شناسنامه و شماره حساب بانکی خود را در اختیار آن می گذارند ، به دلیل بهره گیری از یکی از سرویس های گوگل به نام "Google Analytics" ناامن به نظر می رسد و امکان نفوذ و سوء استفاده این اطلاعات به راحتی وجود دارد.

Google Analytics چیست

وب سایتهایی وجود دارند که اطلاعات آماری را در خصوص تعداد، نوع، اصلیت، سلیقه و رفتار بازدیدکنندگان خود جمع آوری می کنند که در این میان Google Analytics سرویسی است که عناوین این وب سایتها را دسته بندی و ارائه می کند و می تواند این اطلاعات را در اختیار شرکتهای مختلف قرار دهد.

هم اکنون استفاده از سرویس Google Analytics بدلیل خاصیت تخلیه داده ها در برخی کشورها غیرقانونی محسوب می شود و برای مثال چندی پیش آلمان اعلام کرد که شرکتهایی که آن را به کار می گیرند تا سقف 50 هزار یورو جریمه خواهد کرد. چرا که هر چند استفاده از این سرویس برای جمع آوری اطلاعات از جنبه های تجاری ارزش بسیار بالایی دارند اما قوانین مربوط به حریم خصوصی و حفظ اطلاعات شخصی را نقض می کند.

این سرویس برای آمارگیری و مشاهده رفتار کاربران در وب سایت طراحی شده و به شکلی عجیب در سایت رسوخ می کند به نحوی که می تواند حتی زمان تقریبی حضور هر کاربر را نیز اعلام کند و از آن فراتر دارندگان وب سایت را را قادر می سازد تا یکسری اهداف در وب سایت خود تعریف کرده و رفتار کاربران را در مواجهه با المانهای مورد نظر خود را بررسی کنند. گوگل همه این موارد و حتی بیشتر از آن را از طریق کدی بدست می آورد که طراح سایت بصورت داوطلبانه در سایت خود جای می دهد.

Google Analytics در سامانه اعلام حساب خانوار

به گزارش مهر، وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اعلام سایت www.refahi.ir به عنوان سامانه ای که تمامی خانوارها باید به آن وارد شده و شماره حساب سرپرست خانوار را ثبت کنند ، از سرپرستان خانواری که اطلاعات اقتصادی خود را به مرکز آمار ایران ارائه کرده اند خواسته تا با مراجعه به این سایت شماره حساب بانکی خود را اعلام کنند.

در این سامانه کاربر با ورود کد ملی و شماره سریال شناسنامه و پس از آن شماره حساب خود را در سایت درج می کند و این در حالی است که به دلیل بی احتیاطی طراحان این سایت در استفاده از کد سرویس analytics گوگل و سرویس آمارگیری گوگل، این شرکت به راحتی می تواند به حجم عظیمی از اطلاعات شخصی افراد که شامل: کد ملی، نام و نام خانوادگی و شماره حساب است دسترسی داشته باشد.

در عین حال گفته شده است که طراحان این سامانه برای تامین امنیت سامانه از دیتاسنتر داخلی استفاده کرده اند و در حال حاضر این سایت روی سرور شرکت www.aryasat.ir قرار دارد.

امکان سوء استفاده از اطلاعات ایرانیان توسط گوگل

در همین حال یک مقام آگاه در وزارت ارتباطات با تایید امکان سوء استفاده از اطلاعات مندرج در سایت refahi.ir به خبرنگار مهر گفت: چنانچه گوگل بداند این سایت مربوط به چیست و قابلیت ارائه چه اطلاعاتی را دارد با تعریف چند برنامه نرم افزاری کوتاه به راحتی می تواند این حجم عظیم اطلاعات را در اختیار بگیرد.

وی که خواستار عدم افشای نامش شد ، با بیان اینکه طراح این سایت برای آنکه بتواند آمار بازدید کاربران را از گوگل دریافت کند این کد را وارد صفحه اصلی وبسایت کرده است افزود: گوگل براساس همین برنامه اطلاعات مراجعین به سرور را محاسبه می کند.

این منبع آگاه خاطرنشان کرد: از نظر فنی امکان سوءاستفاده اطلاعات توسط گوگل وجود دارد اما طراحان و برنامه نویسان سایت مذکور می توانند با پاک کردن این مورد از برنامه نرم افزاری موردنظر و تغییر تعاریف فعلی، این مشکل را حل کند.

به گفته وی هم اکنون با مراجعه هر فرد به سایت refahi.ir گزارشی از روند ارائه و اخذ اطلاعات او از سایت مذکور به گوگل ارائه می شود تا این آمار حفظ شود . این امر می تواند زمینه ساز سوء استفاده گوگل باشد.

این مقام آگاه با تاکید براینکه "البته به طور معمول شرکت گوگل توجهی به این اطلاعات ندارد" اضافه کرد: این سرویس گوگل در زمان حاضر اطلاعات شخصی کاربرانی را که وارد سایت می شوند در اختیار ندارد اما درخواستی که این سایت به گوگل می فرستد به راحتی می تواند با برخی تغییرات امکان دریافت اطلاعات محتوایی را فراهم کند.

به نظر می رسد تجدید نظر دست اندرکاران اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بویژه مسئولان مربوطه در وزارت رفاه در طراحی نرم افزار این پروژه ، راه را بر هر گونه سوء استفاده از اطلاعات خصوصی شهروندان و همچنین اشراف به گردش اقتصادی جامعه از سوی نامحرمان و بیگانگان خواهد بست.

خبرگزاری مهر آماده درج توضیحات مسئولین مربوطه در این زمینه است.