منصور ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر صنعت نفت آبادان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی سختی را در آبادان برابر تیم صنعت نفت پیش رو داریم اما در این بازی تنها برای کسب 3 امتیاز به میدان می‌رویم.

وی با بیان اینکه تیم ذوب آهن قصد دارد به رشدش ادامه دهد، اظهار داشت: برای رسیدن به هدفمان که تداوم موفقیت‌ها و حفظ صدرنشینی تا پایان لیگ است، نباید به سادگی امتیاز از دست داده و در مسابقات اشتباه کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: در دو سال گذشته مقابل تیم‌های بالای جدول، نتایج خوبی کسب کردیم ولی مقابل تیم‌های پایین جدول خیلی ساده، امتیاز از دست دادیم که در نهایت همین مسئله مانع از قهرمانی ما شد ولی مهم این است که از اشتباهات قبلی درس گرفته و اجازه نمی‌دهیم این اشتباهات در فصل جاری ما را از رسیدن به موفقیت دور کند.

ابراهیم زاده در مورد حضورش در نشست کمیته تیم‌های ملی افزود: در این نشست در مورد وضعیت باشگاه‌ها، تیم ملی و تعامل مربیان لیگی با سرمربی تیم ملی بحث و بررسی انجام شد. همچنین در مورد بازی‌های تیم ملی با چین و کره و مسابقه ذوب آهن با پوهانگ در لیگ قهرمانان آسیا صحبت کردیم تا با ایجاد هماهنگی، تیم‌ها بتوانند برنامه‌های خود را به خوبی اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه خلعتبری به دلیل محرومیت در بازی رفت ذوب آهن با پوهانگ غایب خواهد بود، به همین دلیل با حضورش در دیدار ایران با کره جنوبی موافقت کرده است، در مورد عملکرد دفاعی تیمش برابر سپاهان تاکید کرد: بازیکنان ما در آن بازی به خوبی اهداف تاکتیکی را در زمین پیاده کرده و به پیروزی مهمی دست پیدا کردند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در پایان در مورد برخورد با هواداران این تیم پس از شعاردادن علیه قلعه نویی در آخرین دقایق شهرآورد اصفهان گفت: اعتقاد دارم باید احترام همه حفظ شود و به همین دلیل دو مرحله پس از شعار هواداران به سمتشان رفتم و از آنها خواستم دیگر این شعار را تکرار نکنند.

دیدار تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته ششم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دوشنبه شب در ورزشگاه تختی آبادان برگزار می‌شود.