محل پتروشیمی همدان در سفر هیئت دولت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی حیدر نوری بعد از ظهر یک شنبه در کارگروه تخصصی امور اقتصادی و تولیدی استان همدان افزود: در این راستا زمین‌های موردنظر باید هر چه سریع‌تر به این امر اختصاص یابد.

وی با اشاره به اینکه منابع لازم برای ایجاد خط انتقال اتیلن به این مجتمع در دولت مصوب شده و این موضوع یک قدم مثبت در جهت پیشرفت استان همدان است، گفت: ایجاد این منطقه در همدان در پیشرفت آن موثر است.

نوری با تاکید بر لزوم نظارت بر مدیریت بخش های تولیدی، خاطرنشان کرد: باید در اجرای طرح های بزرگ که باعث پیشرفت استان می شوند همیاری و همدلی داشته و با کمک یکدیگر به سمت پیشرفت استان حرکت کرد.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان در خصوص منطقه ویژه اقتصادی جهان آباد نیز با بیان اینکه استقرار واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد با حمایت و همدلی مدیران و مسئولان اجرایی می‌شود، اظهار داشت: در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد کاربری زمین باید هر چه سریع‌تر مشخص شود و هر واحد صنعتی نباید در این منطقه جا گیرد.

وی افزود: تولیدات واحد صنعتی برای استقرار در منطقه ویژه اقتصادی مهم است و در مطالعات منطقه نیز باید ژئوتکنیک و ژئوفیزیک هر دو باهم مطالعه شوند.

معاون برنامه‌ریزی استاندار همدان با بیان اینکه باید صنایع مونتاژکار و صادرات‌گرا در این منطقه استقرار یابد، گفت: در پایان سال 87 موافقتنامه مطالعه منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان تصویب شد اما در سال 88 اعتباری به این امر اختصاص نیافت.