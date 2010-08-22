احداث یادمان شهید دستغیب هرچه زودتر آغاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، حسین قاسمی در پی طرح موضوعی از سوی نماینده ولی فقیه در فارس مبنی بر عدم توجه به محل شهادت و منزل شهید دستغیب، مدیران دستگاههای ذیربط را ساعت شش صبح به محل شهادت شهید دستغیب فراخواند و خواستار توجه جدی و ویژه به این مهم شد.

وی تاکید کرد: دستگاههای مربوطه طی مدت 10 روز باید محل شهادت شهید دستغیب که محلی برای تجمع زباله شده است را پاکسازی کنند.

فرماندار شیراز گفت: کار باید با سرعت بالا پیگیری شود و هرچه سریعتر شهرداری و شرکت عمران و بهسازی نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمان و زباله ها اقدام کند.

قاسمی با بیان اینکه واقعاً نمی دانم بر چه مبنا و منطقی خانه شهید دستغیب را ویران کرده اند، یعنی در این شهر صدای کسی درنیامده است که جلوی این اقدام ناشایست را بگیرد، اضافه کرد: واقعا ملاک تخریب چه بوده که ساختمانهای اطراف حفظ شده و ثبت تاریخی شده اند اما منزل شهید دستغیب تخریب شده و هیچ ثبت تاریخی و فرهنگی نیز صورت نگرفته است.

فرماندار شیراز تصریح کرد: کسی نباید به خودش اجازه می داده که خانه شهید دستغیب را تخریب کند. وی همچنین ضمن انتقاد از عملکرد بنیاد شهید در این خصوص خواستار نصب تابلو و ترمیم عکس شهید دستغیب بر روی دیوار مربوطه طی مدت 10 روز شد.

قاسمی ضمن انتقاد از عملکرد مسئولین در زمان تخریب خانه شهید دستغیب گفت: عملیات اجرایی یادمان شهید دستغیب باید هرچه زودتر آغاز شود چراکه شیراز شهر شهید دستغیب است و جای تاسف است که هیچ یادمان و نشانی از خانه و محل شهادت ایشان در اختیار نیست.

وی ادامه داد: هرچه زودتر باید تکلیف این پروژه روشن شود تا بتوان محل شهادت شهید دستغیب را احیا کرد. وی در پاسخ به اظهار نظر برخی مسئولین که بیان کردند قرار است در این پروژه کار کلان صورت گیرد نیز عنوان کرد: اگر قرار بود کار کلان صورت بگیرد در این 12 سال انجام شده بود و حالا محل شهادت شهید دستغییب اینگونهنمی شد.

قاسمی در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت برپایی دعای کمیل در محل شهادت شهید دستغیب اظهار داشت: بحث برگزاری دعای کمیل در شب جمعه پایان هر ماه در محل شهادت شهید دستغیب ضروری است که باید این مهم محقق شود.

در ادامه محمود رضا طالبان مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی فارس گفت: این پروژه مهم و بزرگی است که از 10 سال قبل شروع شده که سه سال قبل به دلیل عدم تملک زمین کار متوقف شده بود که پس از برنامه ریزی های صورت گرفته با اعتبارات دولتی نسبت به تملیک اراضی مورد نظر اقدام کردیم و پیمانکار و سرمایه گزار نیز معرفی شده اند.

وی بات اشاره به اینکه در این پروژه طرح فرهنگی برای منزل و محل شهادت شهید دستغیب در نظر گرفته شده اما تا استارت کارزده نشود نمی توان کاری انجام داد، افزود: اگر چرخ پروژه حرکت کند متعهد می شویم اولین جایی را که احیا کنیم محل شهادت و منزل شهید دستغیب باشد.

مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی فارس تصریح کرد: طرح در شورای بافت تصویب شده اما در میراث فرهنگی معطل مانده است.

این جمله طالبان باعث واکنش محمد رضا بذرگر رئیس میراث فرهنگی فارس شد و خطاب به طالبان که چرا فرافکنی می کنید ادامه داد: هیچ طرحی پیش ما نیست، اگر شما در شورای بافت مجوز گرفته اید دیگر نیازی به مراجعه به میراث فرهنگی ندارید.

رئیس میراث فرهنگی فارس نیز با اشاره به اینکه من به یاد ندارم که شما طرحی را به ما سپرده باشید، افزود: بعد از 12 سال این خنده دار است که می گویند طرح باید در میراث تصویب شود.

طالبان نیز در ادامه گفت: هفته قبل برای تصویب طرح به میراث فرهنگی مراجعه شد اما هیچ نتیجه ای به دست نیامد.

در ادامه فرماندار شیراز نیز از سازمان میراث فرهنگی و شرکت عمران و بهسازی خواست طی سه روز آینده تکلیف طرح را روشن کنند تا هرچه زودتر تکلیف پروژه مشخص شود.



در پایان جلسه مقرر شد شهرداری ، شرکت عمران بهسازی طی 10 روز نخاله و زباله ها را جمع آوری کنند و میراث و شرکت عمران بهسازی نیز هرچه سریعتر با تصویب طرح توسعه مدرسه خان عملیات اجرایی را آغاز کرده و نسبت به احیا و احداث یادمان شهید دستغیب اقدام کنند.

همچنین بنیاد شهید نیز موظف شد تابلوی شهید را نصب کرده و عکسی را که بر روی دیوار محل شهادت است را ترمیم و تعمیر کند.