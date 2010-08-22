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۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۱۸:۲۱

با حضور سران دو قوه ؛

نشست مشترک مجلس و دولت آغاز شد

نشست مشترک مجلس و دولت آغاز شد

نشست مشترک نمایندگان مجلس با اعضای هیئت دولت دقایقی پیش با حضور رئیس مجلس و رئیس جمهور در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، نمایندگان مجلس و اعضای دولت عصر امروز یکشنبه با حضور در صحن مجلس نشست مشترکی را آغاز کردند و قرار است در این نشست علاوه بر سخنرانی روسای دو قوه مقننه و مجریه تعدادی از نماینگان نیز سخنرانی داشته باشند.

گفتگو در خصوص برنامه هسته ای ، تحریمها ، قانون هدفمند کردن یارانه ها و برنامه پنجم توسعه از محورهای گفتگوی نمایندگان مجلس و اعضای هیئت دولت است.

این جلسه با حضور خبرنگاران آغاز شد اما دقایقی پس از آغاز سخنان ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس درباره موضوع نظارت مجلس بر عملکرد دولت ، از خبرنگاران درخواست شد که محل را ترک کنند و جلسه به صورت غیر علنی ادامه یافت .

این مراسم تا زمان افطار به طول خواهد انجامید و دولتی ها افطار را میهمان مجلس هستند.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

کد مطلب 1138393

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