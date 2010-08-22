  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ مرداد ۱۳۸۹، ۲۱:۰۰

نخست وزیر اسبق لبنان:

هرگز مقاومت را تنها نخواهیم گذاشت/ آمریکا و اسرائیل به دنبال فتنه افکنی هستند

هرگز مقاومت را تنها نخواهیم گذاشت/ آمریکا و اسرائیل به دنبال فتنه افکنی هستند

نخست وزیر اسبق لبنان با اشاره به تلاشهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حذف سلاح مقاومت به عنوان مهمترین عامل بازدارنده در برابر تهدیدهای خارجی، بر جایگاه ویژه سلاح مقاومت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عمرکرامی" گفت : مشکل آمریکا و همپیمانانش و اسرائیل سلاح مقاومت است؛ از زمان صدور قطعنامه 1559 در سال 2004 ما در معرض حملات قرار داشتیم.

وی افزود : با وجود همه تلاشها برای حذف سلاح مقاومت، ما با دل و جان از آن حمایت می کنیم و امکان ندارد که از آن شانه خالی کنیم.

کرامی تصریح کرد : مقاومت و سلاح آن ماندگار خواهند ماند و مزدوران رژیم صهیونیستی نابود خواهند شد.

وی با اشاره به روند توطئه حکم احتمالی دادگاه رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان گفت : حکم احتمالی ابتدا از روزنامه اشپیگل شروع، سپس در فیگارو مطرح شد و سرانجام  گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل خبراز فتنه عظیم در لبنان داد.

نخست وزیر اسبق لبنان خاطر نشان کرد : هوشیاری مردم لبنان این توطئه شوم حکم احتمال دادگاه حریری را نقش بر آب کرد.

وی افزود : از بدو شکل گیری دادگاه حریری ما از آن حمایت کرده ایم ما خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت هستیم، اما با سیاسی کردن موضوع موافق نیستیم.

کرامی گفت : اگر دادگاه سیاسی شود به اهداف خود نخواهد رسید و خواسته آمریکا و اسرائیل  برای ایجاد فتنه میان اهل سنت و شیعه را محقق می کند.

وی با اشاره به موضوع شاهدان دروغین دادگاه حریری افزود : ما مصرانه بر بازجویی از شاهدان و حامیان آنها تاکید داریم، زیرا حمایت از آنها همچنان ادامه دارد.

کرامی ضمن تمجید از دلاوری ارتش لبنان در العدیسه در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد : ما موافق تجهیز ارتش با کمک کشورها نیستیم و دولت باید بودجه ویژه ای را برای تامین سلاح ارتش اختصاص دهد.

کد مطلب 1138403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها