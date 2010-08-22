هرگز مقاومت را تنها نخواهیم گذاشت/ آمریکا و اسرائیل به دنبال فتنه افکنی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "عمرکرامی" گفت : مشکل آمریکا و همپیمانانش و اسرائیل سلاح مقاومت است؛ از زمان صدور قطعنامه 1559 در سال 2004 ما در معرض حملات قرار داشتیم.

وی افزود : با وجود همه تلاشها برای حذف سلاح مقاومت، ما با دل و جان از آن حمایت می کنیم و امکان ندارد که از آن شانه خالی کنیم.

کرامی تصریح کرد : مقاومت و سلاح آن ماندگار خواهند ماند و مزدوران رژیم صهیونیستی نابود خواهند شد.

وی با اشاره به روند توطئه حکم احتمالی دادگاه رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان گفت : حکم احتمالی ابتدا از روزنامه اشپیگل شروع، سپس در فیگارو مطرح شد و سرانجام گابی اشکنازی رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل خبراز فتنه عظیم در لبنان داد.

نخست وزیر اسبق لبنان خاطر نشان کرد : هوشیاری مردم لبنان این توطئه شوم حکم احتمال دادگاه حریری را نقش بر آب کرد.

وی افزود : از بدو شکل گیری دادگاه حریری ما از آن حمایت کرده ایم ما خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت هستیم، اما با سیاسی کردن موضوع موافق نیستیم.

کرامی گفت : اگر دادگاه سیاسی شود به اهداف خود نخواهد رسید و خواسته آمریکا و اسرائیل برای ایجاد فتنه میان اهل سنت و شیعه را محقق می کند.

وی با اشاره به موضوع شاهدان دروغین دادگاه حریری افزود : ما مصرانه بر بازجویی از شاهدان و حامیان آنها تاکید داریم، زیرا حمایت از آنها همچنان ادامه دارد.

کرامی ضمن تمجید از دلاوری ارتش لبنان در العدیسه در برابر رژیم صهیونیستی تاکید کرد : ما موافق تجهیز ارتش با کمک کشورها نیستیم و دولت باید بودجه ویژه ای را برای تامین سلاح ارتش اختصاص دهد.