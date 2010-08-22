خبرگزاری مهر در همایش خادمان مساجد مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سیزده فعال حوزه مساجد در همایش بزرگ خادمان و فعالان مساجد در کرمان مورد تجلیل قرار گرفتند که در این همایش از نمایندگی خبرگزاری مهر در استان کرمان نیز به عنوان رسانه فعال در عرصه مساجد تقدیر شد.

امام جمعه کرمان در این همایش اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مناسب و مدون زمینه را برای حضور بیشتر مردم در مساجد استان فراهم کنیم که در این میان امامان جمعه نقش تاثیرگذار دارند.

حجت الاسلام سید یحیی جعفری با اشاره به جایگاه ویژه مساجد در افزایش بصیرت جامعه، افزود: باید از این امکان بگونه ای استفاده شود که بصیرت اعضاء جامعه افزایش یابد.

وی همچنین با اشاره به ماه مبارک رمضان، گفت: این ماه فرصت مناسبی را برای ارتقاء تقوا و آگاهی مردم است که روحانیون باید از این موقعیت استفاده کنند.

وی مسجد را مهمترین پایگاه فرهنگی در جامعه اسلامی دانست و گفت: حضور جوانان در مساجد و جذب بیشتر این قشر در این پایگاههای فرهنگی می تواند عامل موثری در راستای خنثی کردن تهاجم فرهنگی باشد.