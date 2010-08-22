به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری نهرین، عباس البیاتی عضو ائتلاف دولت قانون در عین حال تاکید کرد : توافق درباره تشکیل دولت درچارچوب فراگیر و نه به طور دوجانبه به دست خواهد آمد.



البیاتی گفت : هفته جاری، هفته مهم و داغی در انجام مذاکرات میان گروههای سیاسی برای تشکیل دولت جدید عراق خواهد بود.



عضو ائتلاف دولت قانون احتمال داد که شاهد توافقی میان گروههای سیاسی درباره انتخاب روسای سه گانه عراق در پایان هفته جاری به دست آید

باسم العوادی مشاور مطبوعاتی سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق پیشتر از وقوع حوادث غیر منتظره و غافلگیرکننده در صحنه سیاسی عراق از جمله ازسرگیری مذاکرات ائتلاف ملی و دولت قانون خبر داده بود.



دیدار سفیر جدید آمریکا با عضو مطرح العراقیه



از سوی دیگر، جیمز جفری سفیر جدید آمریکا امروز با رافع العیساوی از رهبران فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی دیدار کرد.



در این دیدار، اوضاع سیاسی عراق به ویژه آخرین روند تشکیل دولت جدید عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گفت.



العیساوی که معاون نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز به شمار می رود، در دیدار با جفری به موضوع عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق بر اساس توافقنامه امنیتی اشاره کرد.