اعتبارات طرح توسعه خمین توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد عصر یکشنبه در جلسه طرح توسعه خمین با اعلام این خبر افزود: این اعتبارات در بخشهای آموزشی، فرهنگ و هنر، عمران شهری و روستایی و کشاورزی تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری دستور تهیه و اجرای طرح توسعه خمین را دادند و دولت هم آن را تصویب کرد، افزود: 500 میلیون تومان در بخش آموزش، 510 میلیون تومان فرهنگ و هنر، 700 میلیون تومان عمران روستایی و 700 میلیون تومان در دو بخش عمران شهری توزیع شده است.

شعبانی فرد با اشاره به بخش کشاورزی اظهارداشت: در بخش کشاورزی یک میلیارد و550 میلیون تومان و در بخش منابع آب دو میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه 500 میلیون تومان در بخش حمل و نقل هزینه شده است گفت: اعتبارات بهداشت و درمان 500 میلیون تومان، تربیت بدنی 120 میلیون تومان، راه و ترابری دو میلیارد تومان و روستاهای بزرگ 300 میلیارد تومان است.

شعبانی فرد با اشاره به قابلیت های شهر خمین در کشاورزی، دامداری و صنایع مختلف، عنوان کرد: بسترهای مناسبی برای سرمایه گذاری در این شهر وجود دارد که با توجه بیشتر دولت می تواند شکوفا شود.

طرح توسعه شهرستان خمین از سال 1379پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی آغاز شده و تاکنون بخش هایی از کمبودهای این شهر در قالب اعتبارات تخصیصی این طرح تامین شده است.