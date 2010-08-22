سازمان نوغانداری با مرکزیت گیلان تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، روح الله قهرمانی چابک عصر یکشنبه در جمع مدیران استان اظهارداشت: در ماده یک این آئین نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به ایجاد واحد متولی نوغانداری متناسب با وظایف و ساختارآن وزارتخانه برای اعمال وظایف حاکمیتی شده است.

استاندار گیلان گفت: وظایفی از قبیل حفظ و توسعه ذخائر ژنتیکی کرم ابریشم و واریته های درختان توت، اجرای طرحهای تحقیقاتی با هدف عرضه واریته های هیبرید پرمحصول در مدت پنج سال و اعمال نظارت فنی و کارشناسی بخش دولتی براجرای مطلوب تولید تخم نوغان و پرورش کرم ابریشم و واگذاری وظایف تصدی گری در مدت سه سال بیانگر ترکیبی از وظایف است که اجرای آن از سوی یک واحد در شکل سازمان مستقل و زیرنظر مستقیم جهاد کشاوری مؤثر خواهد بود.

وی همچنین تفکیک کردن وظایف و واگذاری هروظیفه به واحدهای موجود را سبب عدم کارآیی و عدم مسئولیت پذیری در مواقع رشد و رکود و بحران این فعالیت دانست و افزود: براساس سابقه تاریخی موجود و رویه فعلی دولت ، مرکز اصلی و هسته اولیه تشکیلات نوغانداری در استان گیلان به مرکزیت شهرستان رشت ( براساس مصوبه شورای انقلاب ) بوده است و شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران از معدود دستگاههای اجرایی است که با مرکزیت در غیراز تهران مسئولیت خدمات رسانی به نوغانداران در کل ایران را براساس اساسنامه به عهده داشته است.

قهرمانی چابک یادآورشد: با هدف حفظ و بهره برداری مؤثر از سرمایه گذاریهای انجام گرفته و نیروی انسانی و متخصص موجود ایجاد سازمان مرتبط و با مرکزیت استان گیلان ( شهرستان رشت ) امری مهم و ضروری است که در صورت موافقت و ابلاغ آن در چهارچوب این آئین نامه امور مربوطه به شکل تشکیلاتی آن در مرکز و سایر شهرستانها با هماهنگی مقامات مسئول در وزارت جهاد کشاورزی و امکانات بالفعل شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم ایران و برآورد بودجه و عملیاتی کردن آئین نامه اجرایی صنعت نوغانداری باهدف رشد و توسعه این فعالیت از سال 1389، گام موثر و ارزشمندی برای توسعه و شکوفایی صنعت نوغانداری است.