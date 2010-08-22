"رویای شیرین" در کرمانشاه کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،.رویای شیرین با مضمون اجتماعی، میراث فرهنگی ودفاع مقدس محصول شبکه استانی زاگرس است که با حضور جمعی از بازیگران وعوامل کرمانشاهی تولید می شود.

تاکنون حضورعلی اوسیوند، سید عباس موسوی وفریبا صادقیان در رویای شیرین قطعی شده و از امروز در مقابل دوربین فرهاد معافی قرار گرفتند.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده حدود هفت جلسه تصویربرداری در کرمانشاه به طول خواهد انجامید و 12 جلسه در شهرک سینمایی دفاع مقدس جغرافیای کرمانشاه تصویرسازی خواهد شد.

فیلم داستان منطقه مرزی در کرمانشاه را روایت می‌کند که قرار است سدی در آن احداث شود، تپه باستانی این منطقه از نظر تاریخی ارزش بسزایی دارد اما منطقه مین گذاری شده است.

باستان شناسی برای بررسی و کاوش به منطقه اعزام می‌شود در پی کاوش‌های متعدد شیئی تاریخی یافت می‌شود که در کنار مین قرار گرفته است در این میان وی با مادر شهیدی آشنا می شود...

تعدادی از افرادی که در تاکنون حضورشان در این پروژه قطعی شده است، عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: محمدرضا رحمانی وعلیرضا محمودی ایران‌مهر، مدیر تصویربرداری: فرهاد مافی، صدابردار: هادی افشار، مدیرتولید: داود معدنی، طراح صحنه و لباس: علی مربی، دستیار اول کارگردان و مدیربرنامه ریزی: سهیل بیرقی، دستیار دوم کارگردان: امید جزینی، منشی صحنه: محسن بهاری و مدیر تدارکات: کامران حجازی .

به گفته رحمانی، تصویربرداری این تله فیلم 25 روز و پیش تولید آن یکماه به طول انجامیده و پیش بینی می شود تدوین همزمان آن با سکانس های پایان فیلم انجام شود.