تاکید نکونام بر اجرای قوانین مصوب مجلس توسط دولت

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست مشترک مجلس شورای اسلامی و دولت 5 نفر به نمایندگی از مجلس و 5 نفر به نمایندگی از سوی دولت سخنرانی کردند.

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، سیدمحمدحسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول و حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از مجلس شورای اسلامی در این نشست صحبت کردند.

همچنین از سوی دولت مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، سیدشمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارائی، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و عزیزی معاون وزارت راهبردی رئیس جمهور سخنرانی کردند.

محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90 در این نشست با تاکید بر لزوم اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس قانون طرح‌ها و لوایح پس از رای گیری نهایی در مجلس به تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسند.

وی با تصریح بر اینکه در هیچ قانونی نسبت به تایید نهایی مصوبات مجلس شورای اسلامی ارزشگذاری نشده است، گفت: قوانین مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نیز همچون قوانین به تایید رسیده در شورای نگهبان باید اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اصل 90 یادآور شد: چنانچه رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت قانونی را اجرایی نمی دانند باید از راهکار قانونی آن استفاده کنند و لایحه‌ای اصلاحی به مجلس ارائه کنند.

نکونام در ادامه با اشاره به شکایاتی که از عملکرد برخی دستگاه‌های اجرای به کمیسیون اصل 90 واصل می‌شود، خواستار برقراری ارتباط فعال‌تر معاونین پارلمانی دولت با مجلس و پاسخگویی آنان به این کمیسیون شد.