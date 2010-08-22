تاکید روسای دولت و مجلس بر تداوم نشستهای مشترک برای رفع اختلاف نظرها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از پایان نشست مشترک دولت و مجلس که عصر امروز یکشنبه در صحن مجلس برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نشست مشترک مجلس و دولت پس از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب برگزار شد.

وی گفت: مجلس و دولت باید از طریق هم افزایی برای توسعه کشور گام بردارند. نمایندگان و وزرا در این نشست نکات پراهمیتی از جمله صنعت، اقتصاد، فرهنگ و کشاورزی را بیان کردند.

لاریجانی گفت: پیشنهادی آقای رئیس جمهور مطرح کردند که در این گونه نشست ها هر بار یک موضوع مطرح شود.

وی از حضور رئیس جمهور و وزیران و شرکت در این جلسه تشکر کرد و گفت: این نشست موجب مطرح شدن موضوعات بین دولت و مجلس شد.

رئیس مجلس گفت: امیدوارم مسئله دیگری بین دولت و مجلس وجود نداشته باشد و در نشست های بعدی نیز چنین باشد.

احمدی نژاد نیز در جمع خبرنگاران نشست های مجلس و دولت را مفید خواند و گفت: این نشست توصیه های رهبری را پشتوانه داشت. ما یک خانواده هستیم و یک ماموریت داریم. اداره کشور یک موضوع واحد است.

وی گفت: تقسیم کاری شده است بین مجلس و دولت که باید هماهنگ با هم حرکت کنیم تا کارها بهتر و سریعتر جلو برود. کارهای مهمی در پیش داریم و کارهای مهمی نیز انجام داده ایم. قانون برنامه در دست رسیدگی است که خوشبختانه خوب جلو می رود و امیدواریم قانون جامع و مانع و هدفمند از مجلس بیرون آید تا 5 سال آینده بهتر از 5 سال گذشته در برابر ملت ایران ترسیم شود.

رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد با همدلی که در این نشست بود، نشست های آینده موضوعات متمرکزتر مطرح شود تا تصمیمات را سریع تر و جامع تر اتخاذ کنیم.