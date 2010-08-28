مسعود اسماعیل پور کشتی گیر آزادکار وزن 60 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از رقابتهای جهانی سال گذشته همواره در اردوهای تیم ملی حضور داشتم و برای کسب دوبنده تیم ملی با تمام وجود تمرین کردم.

وی ادامه داد: کادر فنی تیم ملی به من این فرصت را داد تا در رقابتهای قهرمانی آسیا حاضرشوم و در این مسابقات با شکست کشتی گیران قدرتمندی از ژاپن و چند کشور دیگر صاحب مدال طلا شدم.

اسماعیل پور تصریح کرد: پس از موفقیت در این رقابتها شانس بالایی برای حضور در رقابتهای جهانی بدست آوردم و برای این مهم حدود دوماه تمرینات منظمی را در اردوی تیم ملی پشت سر گذاشتم.

وی تاکید کرد: جام زیلکوفسکی لهستان از اهمیت بالایی برای من برخوردار بود اما متاسفانه به علت استرس بالا برای کسب دوبنده تیم ملی و دلایلی که هنوز برایم نامشخص است نتوانستم کشتی های همیشگی خود را ارائه دهم و شانس حضور در رقابتهای جهانی را از دست دادم.

اسماعیل پور اظهار داشت: مراد محمدی یک قهرمان بزرگ و نامی در کشتی ایران است که یک الگو برای تمامی کشتی گیران است وی با نظم و سختکوشی تمرین می کند و زندگی حرفه ای را در دستور کار خود قرار داده است وی در اردوها تلاش می کند به کشتی گیرانی جوانی نظیر من کمک کند و به نظرم وی شایسته ترین فرد برای حضور رقابتهای جهانی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ناامید نمی شوم و تمریناتم را رها نمی کنم. شاید شانس اندکی برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگجو داشته باشم البته احتمال دارد در رقابتهای دانشجویان جهان نیز به میدان بروم.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 19 تا 22 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.