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۴ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

فردین معصومی مدال برنز بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت

فردین معصومی مدال برنز بازی‌های آسیایی را به گردن آویخت

کاپیتان تیم ملی کشتی آزاد کشورمان با برتری مقابل حریفی از قزاقستان به مدال برنز مسابقات کشتی بازی‌های آسیایی گوانگجو دست یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، فردین معصومی که با شکست مقابل "آرتور تایمازوف" ازبکستانی به گروه بازنده‌های وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو رفته بود، با برتری مقابل "لازاریف" از قرقیزستان به دیدار رده بندی این وزن راه یافت.

معصومی در دیدار رده بندی وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی گوانگجو با برتری مقابل "نورخان کاتایف" از قزاقستان به مدال برنز وزن خود دست یافت. این پیروزی در حالی رقم خورد که کشتی گیر قزاق به علت مصدومیت در تایم دوم از ادامه مبارزه بازماند.

کد مطلب 1138452

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