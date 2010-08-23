نماد مقاومت خرمشهر در فهرست آثار ملی ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، این مسجد در منتهی الیه جلگه خوزستان و جایی که خوزستان به آبهای آزاد متصل می شود واقع شده است و به علت اینکه رزمندگان اسلام پس از فتح خرمشهر و بازپس گیری آن از دشمن در آن جشن پیروزی گرفتند برای همیشه در تاریخ مقاومت ایران ماندگار شد.



با توجه به اینکه خرشهر از گذشته های محل تردد بازرگانانی که اکثراً از مسلمانان کشورهای همسایه و شیخ نشینهای خلیج فارس بوده و محل تجمع مسلمین و اهالی منطقه بوده است این مسجد در برای برپایی نماز این افراد در شهر خرمشهر بنا شده است و گفته می شود بیش از 120 سال قدمت دارد ولی از مؤسس و بانی آن اطلاع دقیقی در دست نیست.



مسجد جامع خرمشهر از نظر ساخت و ساز به صورت آجر و خشت و با سقف تیرهای چوبی از درختهای چندل که از جنگلهای آفریقا به این منطقه از طریق دریا آورده اند، ساخته شده بود و بعد از چندی از آنجائیکه موقعیت مسجد در کنار نهر بزرگ منشعب از رودخانه اروند که شهر را به صورت کمربندی احاطه می کند(نهر چاسبی) قرار داشت به همین علت، به عنوان مسجد لب شاخه معروف شد.



از طرفی مسجد در مبادی ورودی بازار بزرگ اصناف ( بازار صفا) قرار داشته به گونه ای که محل تردد مردم از صحن مسجد بوده و به این دلیل تغییری در ساخت و ساز آن انجام پذیرفت و عقب نشینی مختصری در آن صورت گرفت و بعدها در سال 1348، قطعه زمینی از ضلع غربی به مسجد اضافه و به صورت فعلی تجدید بنا شد.



همچنین مساحت عرصه این مسجد یک هزار و 209 متر مربع است که در اثر جنگ تحمیلی 40 درصد تخریب شد به گونه ای که دو گلدسته آن به صورت کلی تخریب و گنبد بزرگ نیز بر اثر توپ دشمن آسیب جدی دیده ولی بعد از پایان جنگ و در طول چند سال از اعتبارات بازسازی تا حدودی مرمت شد.



بعد از پایان جنگ توسط اداره حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و برای طرح توسعه مسجد جامع، مقدار چهار هزار متر مربع از ضلع شمالی مسجد خریداری و تملک شد و در آن مهمان سرائی برای زائرین، رواق گذر عابر پیاده در دو ضلع شرقی و غربی، محل تجاری و حوض آب نما در آن احداث شد.



مسجد جامع دارای نمای آجری و حدود هزار متر مربع کاشی آیات خشتی و 770 مترمربع کاشیکاری معرق می باشد که دو گلدسته با ارتفاع 28 متر از کف زمین و دو گنبد بزرگ و کوچک که گنبد بزرگ و گلدسته ها با کاشی معرق تزیین شده در آن واقع شده است.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در خصوص ثبت این مسجد در فهرست آثار ملی گفت: پرونده ثبتی مسجد جامع خرمشهر به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی خوزستان توسط مشاور در حال انجام است.



پرویز پور فرخی افزود: پرونده ثبتی این اثر به عنوان یکی از آثار دفاع مقدس به پیشنهاد اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان در سال 88 توسط مشاور تهیه شده و پس از بررسی آن در شورای ثبت استانی و تائید آن توسط اعضای شورا، برای ثبت در فهرست آثار ملی به دفتر ثبت آثار کشور ارسال شده است.