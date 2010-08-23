انتقال پروژه هتل 7 ستاره تبریز به اصفهان تکذیب شد

شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ‌اگرچه پروژه مشابه هتل هفت ستاره تبریز در اصفهان وجود داشت اما اینکه بگوییم پروژه هتل هفت ستاره تبریز به اصفهان برده می‌شود کار خوبی نیست زیرا این موضوع وجود خارجی ندارد.

وی افزود: درباره هتل هفت ستاره تبریز، شهرداری رسالت خود را به خوبی انجام داد و کار کارشناسی روی این مسئله به عمل آورد از این رو کوتاهی در این مورد از جانب شهرداری نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار این پروژه به خاطر رکود اقتصادی از سرمایه‌گذاری پشیمان شده و جلو نیامد.

دبیری تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذار دیگری آمده و قرار است ادامه کار هتل هفت ستاره تبریز را پیگیری کند.

وی ادامه داد: قرار است این مجموعه در زمینی به مساحت 20 هکتار با سرمایه‌گذاری 18 هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی و مشارکت دوهزار و 500 میلیارد ریالی شهرداری تبریز و با اشتغالزایی 10 هزار نفر احداث شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برای این مجموعه ساختمان 58 طبقه، سالن‌های همایش، موزه، پارکینگ چهار طبقه با گنجایش دو هزار خودرو، رستوران، شهربازی سرپوشیده و مجموعه‌های ورزشی و درمانی در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: ساخت هتل هفت ستاره تبریز برای نخستین بار در ایران احداث می‌شود و موجب تحول توریسم در این کلانشهر و منطقه می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز افزود: این اقدام رتبه توریسم تبریز را چند درجه ارتقا خواهد داد زیرا برای نخستین بار در کشور شهربازی مدرن و سرپوشیده به مساحت 40 هزار مترمربع احداث می‌شود.

‌دبیری در ارتباط با ضرورت اجرای این پروژه اظهار داشت: این پروژه عظیم یک سرمایه‌گذاری بزرگ برای شهر تبریز است که با اجرای آن تحول بزرگی را در همه زمینه‌ها اعم از فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و گردشگری در تبریز شاهد خواهیم بود.

وی همچنین به بحث اقتصادی این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه از نظر اقتصادی منافع زیادی برای شهر تبریز به وجود خواهد آورد زیرا در راستای جذب گردشگر و توریست به شهر تاریخی تبریز موثر بوده و همین‌طور به دنبال خود اشتغالزایی را ایجاد خواهد کرد.

اجرای پروژه هتل هفت ستاره تبریز که با تصویب شورای اسلامی شهر تبریز قرار است در محل مجتمع تفریحی ـ رفاهی باغلارباغی در مساحتی افزون بر یک‌میلیون مترمربع احداث شود شامل برج سه قلوی ۵۸طبقه و امکاناتی از قبیل چهار طبقه پارکینگ زیرزمینی ویژه پارک 12 هزار خودرو با فناوری‌های نوین، طبقه آخر به عنوان موزه برای جذب گردشگر و رستوران‌های مختلف، شهربازی سرپوشیده به مساحت 40 هزار مترمربع و مجموعه ‌سالن‌های همایش‌های بین‌المللی و سالن‌های متنوع ورزشی مراکز خرید و تفریح در زمینی به وسعت ۲۰ هکتار برای آن در نظر گرفته شده است.