کشتارگاه های سنتی تبریز،‌ عجب شیر و ملکان تعطیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا عصر یکشنبه در جلسه ساماندهی کشتارگاه های آذربایجان شرقی با بیان اینکه ادامه فعالیت کشتارگاه های سنتی پیامدهای ناگوار بهداشتی دارد، گفت: تا پایان ماه مبارک رمضان کشتارگاه های اقماری شهرستان تبریز و کشتارگاه سنتی عجب شیر و ملکان تعطیل خواهند شد.

به گفته وی کشتارگاه های سنتی آذرشهر و گوگان نیز تا 10 روز دیگر تعطیل و پلمپ خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه در موضوعاتی که با سلامتی انسان ارتباط دارند،‌ با هیچ کس معامله نخواهیم کرد، ‌افزود: دامپزشکی آذربایجان شرقی باید پس از اعلام وصول نهایی نظرات کارشناسی ادارت بهداشت و حفاظت محیط زیست مبنی بر غیر بهداشتی بودن فعالیت کشتارگاه های یادشده،‌ اقدام قانونی جهت تعطیلی آن ها را معمول نماید.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به مشکل کشتار هزار و 50 راس دام وارداتی از ارمنستان اشاره و خاطر نشان کرد: لازم است مدت زمان ترخیص دام از گمرک با حضور نمایندگانی از استانداری،‌ سازمان بازرگانی و کشتارگاه تبریز بررسی و در صورت عدم رعایت تعهد گمرکات آذربایجان شرقی تصمیم لازم اتخاذ و اجرایی شود.

اشرف نیا افزود: طبق تعهد گمرکات آذربایجان شرقی، باید ترخیص دام و تشریفات گمرکی بیش از 15 دقیقه به طول نیانجامد.

وی بر احداث کشتارگاه صنعتی در مجاورت مرز ایران با ارمنستان و یا استفاده مناسب از ظرفیت موجود در شهرستان مرند تاکید کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی آماده است حتی تسهیلاتی از محل بنگاه های زودبازده در اختیار متقاضیان ایجاد کشتارگاه صنعتی قرار دهد.

در این نشست علاوه بر بررسی مشکلات مربوط به فعالیت کشتارگاه های سنتی اعلام شد که هیچ مشکلی از نظر کشتار و حمل گوشت به شهرهای اقماری تبریز از سوی کشتارگاه صنعتی این شهر وجود ندارد.