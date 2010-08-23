تعداد رؤسای تغییر یافته دانشگاهها بسیار کم است/ احکام جدید برای ثبوتی

غلامرضا خواجه سروی شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رؤسای دانشگاه زنجان در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: تعدادی از رؤسای دانشگاه ها به دلیل مشکلاتی که داشتند مایل به ادامه خدمت نبودند ، برخی نیز برای تصدی سمتهای دیگری در نظر گرفته شدند و بنابراین باید این تغییرات صورت می گرفت و آنچه که به عنوان تغییر رؤسای دانشگاه ها مطرح می شود در راستای استفاده از خدمات آنان در سمتهای دیگر در نظام آموزش عالی است.

خواجه سروی اظهار داشت: فصل تابستان بهترین موقعیت برای ایجاد تغییر در دانشگاه هاست به این دلیل که زمان تعطیلی دانشگاه هاست و رؤسای جدید می تواند با محیط دانشگاه آشنا شوند و فارغ از دغدغه های اداره مسائل دانشگاه برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادگی پیدا کنند.

وی یاد آور شد: سیاست مقام وزارت علوم بر اینست که افراد مجرب و کسانی که عمری را در آموزش عالی جمهوری اسلامی سپری کرده و به عنوان افراد مؤسس مطرح بوده اند همانند پروفسور ثبوتی در مناصب مهم تری که می تواند در سیاست گذاری آموزش عالی در سطح ملی ، منطقه ای و شاید جهانی کمک کند قرار بگیرند.

خواجه سروری افزود: بنابراین وزارت علوم پروفسور ثبوتی را که حدود 20 سال تصدی سمت ریاست دانشگاه را در شهر زنجان بر عهده داشته برای کمک فکری در عرصه ملی و حامل انتقال تجربیات گرانسنگ در حوزه تخصصی خودشان جهت حضور در ستاد علمی کشور انتخاب کرد.

وی گفت : در این راستا علاوه بر دو پیام تقدیر و تشکر ، 3 حکم ملی و منطقه ای به صورت فوری یعنی بعد از اینکه حکم تغییرشان صادر شد ابلاغ شده است و چند حکم دیگر نیز در آینده ابلاغ می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حکم های صادر شده برای پروفسور ثبوتی را عضو هیئت ممیزه دانشگاه تحصیلات تکمیلی مرکز زنجان، عضو هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم که مرکزیت علوم پایه و فنی مهندسی است عنوان کرد و افزود : ایشان قبلا ً به عنوان عضو حقوقی هیئت امنای دانشگاه های منطقه حضور داشتند و الآن به عنوان شخص حقیقی برای ایشان حکم صادر شده است و حکم چند سمت دیگر نیز در آینده نزدیک به ایشان صادر می شود.

خواجه سروی خاطر نشان کرد : اعتقاد ما بر اینست که کسی که در سطح استانی و یک شهرستان توانسته است خوب انجام وظیفه کند می تواند سطح خدماتش را به کل ملت و کشور گسترش دهد و ملت بزرگ ایران حق دارد از خدمات، تفکر و تجربه نخبگان خود در هر جایی که باشند بهره مند شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ابلاغ در هفته دوم شهریور ماه خبر داد و گفت : این آیین نامه از ابتدای سال تحصیلی جدید اجرا می شود تا دانشجویان به ویژه دانشجویان دختر بتوانند نزدیک خانواده هایشان به تحصیلات خود ادامه دهند.

خواجه سروی اظهار داشت: اهمیت دادن به امور فرهنگی، تربیتی و اجتماعی دانشگاه ها سیاستی بود که از ابتدای دولت نهم پیگیری می شد و چون لازم بود که یک بخش مستقل متصدی این کار باشد سیاست وزارت علوم بر ایجاد معاونت فرهنگی مستقل در دانشگاه ها قرار گرفت.

وی افزود: تا ابتدای آغاز سال تحصیلی جدید معاونت مستقل فرهنگی در کل دانشگاه های کشور ایجاد می شود و از دانشگاه زنجان نیز تشکر می کنیم که در اولین فرصت این حکم را اجرا کرده و شاهد ایجاد معاونت مستقل فرهنگی در این دانشگاه بودیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطر نشان کرد : تصمیم دولت بر انتقال مراکز دولتی از سطح تهران به شهرستان هاست و انتقال وزارت علوم نیز تابع تصمیم دولت بوده و در حال بررسی است و هنوز تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

خواجه سروی یاد آور شد: انتقال پژوهشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شهرستانها قطعی است و متناسب با فعالیت و شرح وظایفی که هر پژوهشگاه دارد به استانی که نزدیکترین تناسب را با آن دارد منتقل می شود.

وی گفت: در کارگروه انتقال دولت به نقطه نظرات شخصیت ها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و توانایی ها، استعدادها و امکانات استان ها توجه می شود اما تا کنون به نتایج قطعی نرسیده است.