یک میلیون واحد مسکونی روستایی ساخته می شود

علیرضا تابش شامگاه یکشنبه در حاشیه مراسم معارفه مدیرکل بنیاد مسکن استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر زنجان افزود: اولین وظیفه بنیاد مسکن تأمین مسکن روستاییان در یک طرح جامع بهسازی و نوسازی است که اقدامات اجرایی آن از سال 84 آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد و در سالهای بعد نیز ادامه خواهد داشت.

تابش یادآور شد : برای این کار از طریق منابع بانکی وام چهار درصدی داده شده که به میزان 6600 میلیارد تومان عقد قرارداد شده و بیش از 5100 میلیارد تومان نیز پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت امسال با سالهای گذشته توزیع سهمیه 200 هزار واحد مسکونی علاوه بر 200 هزار واحد گذشته است که تسهیلات نیمی از آن توسط بانک مسکن و بقیه توسط بانکهای دیگر تأمین می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: امسال برای بهسازی و اجرای طرح هادی در روستاها 160 میلیارد تومان بودجه ملی توسط معاونت راهبردی رئیس جمهور علاوه بر منابع استانی که توسط استانداران تأمین می شود توزیع شده است که طی این هفته یا هفته آینده به استان ها ابلاغ می شود.

70 هزار واحد کپرنشین در سه استان وجود دارد

تابش گفت: حدود 70 هزار واحد کپرنشین در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان وجود دارد که که مردم به صورت کپر زندگی می کنند و نیاز به ساخت واحد دائمی دارند که تا کنون ساخت بیش از 18 هزار واحد مسکونی کپرنشینان به پایان رسیده است.

وی افزود: کار ساخت 40 هزار واحد در شش شهر جنوب کرمان آغاز شده که علاوه بر ارائه تسهیلات دومیلیون تومان وام بلاعوض نیز به صورت نقدی یا در قالب مصالح داده می شود و 10 هزار واحد نیز برای استان هرمزگان برنامه ریزی شده است.

تابش گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مسئول تأمین مسکن شهرهای زیر 25 هزار نفر است که در این راستا ابتدا 114 هزار متقاضی واجد شرایط وجود داشت که بعداً به 150 هزار نفر رسید.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور اظهار داشت: طی چند ماه گذشته 137 هزار نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده و با 107 هزار نفر عقد قرارداد شده و فونداسیون 102 هزار واحد مسکونی ریخته شده است.

تابش یادآور شد: در استان زنجان حدود دو هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر 250 هزار نفر وجود دارد و این استان در زمینه تأمین مسکن چه در شهرهای زیر 250 هزار نفر و چه بالای 250 هزار نفر رتبه هشتم را در کشور کسب کرده است.