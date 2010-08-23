مشکل خوابگاه دانشجویان دانشگاه زنجان باید حل شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای دانشگاه زنجان افزود : یکی از مصوبات پیشنهادی دور سوم سفر هیئت دولت تکمیل پروژه های دانشگاه زنجان به خصوص در زمینه خوابگاه های دانشجویی خواهد بود.

در ادامه رئیس سابق دانشگاه زنجان از اضافه شدن یک میلیارد تومان به بودجه دانشگاه زنجان خبر داد و افزود: ساخت خوابگاه خواهران و برادران، تکمیل دانشکده علوم اجتماعی و انسانی، ساماندهی مزار شهدا، ایجاد 35 هزار هکتار فضای سبز و ساخت پل غیر متقاطع ورودی دانشگاه از جمله پروژه هایی است که در آینده اجرا می شود.

دکتر محمد علی متفکر آزاد گفت: سال گذشته 9 رشته در مقع کارشناسی ارشد و یک رشته در مقطع کارشناسی افزوده شد و 30 درصد کل ورودی ها در مقطع تحصیلات تکمیلی بوده است.

متفکر آزاد اظهار داشت: اعتبار تحقیقاتی دانشگاه نسبت به سال گذشته 2و نیم برابر شده و در زمینه ارائه مقالات در مجموع 25 درصد رشد داشته است.

وی خاطر نشان کرد: در زمینه اجرای طرح های فرهنگی مصوب هیچگونه محدودیت اعتباری نداریم و سال گذشته تنها در یک ترم 149 مار فرهنگی در دانشگاه انجام گرفت.

متفکر آزاد گفت: همایش بصیرت و همایش حجاب تا پایان سال جاری برگزار می شود و تا کنون نیز قرارگاه جنگ نرم و اتاق فکر فرهنگی و علمی در دانشگاه تشکیل شده و همایش ملی ایثار و شهادت و طرح ولایت در سال گذشته برگزار شده است.

دکتر محسن افشارچی رئیس جدید دانشگاه زنجان نیز همدلی را لازمه موفقیت عنوان کرد و افزود: دانشگاه زنجان باید به عنوان مرکز تولید علم و تولید کارشناس رشته های غیر علوم پزشکی شناخته شده ئ اعتماد صنعت را در سطح استانی و ملی جلب کند.

افشارچی حرکت دانشگاه زنجان را رو به جلو دانست و تصریح کرد : دانشجویان باید در پیشرفت کشور دخیل باشند و اگر گامی در این زمینه برندارند در آینده پشیمان می شوند و من دستم را به سوی هر کسی که دلش برای ایران مستقل اسلامی بسوزد دراز میکنم.

در این مراسم دکتر محمد علی متفکر آزاد پس از یک ونیم سال ریاست دانشگاه زنجان جایگاه خود را به دکتر محسن افشارچی که قبلا ً مسئولیت معاون پژوهشی دانشگاه زنجان را بر عهده داشت واگذار کرد.