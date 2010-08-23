کردستان مقام اول کشف کالای قاچاق را در کشور کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ایرج حسن زاده شامگاه یکشنبه و در کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در شهرستان قروه برگزار شد، اظهار داشت: باتوجه به تلاش ماموران نظامی و انتظامی و همکاری و تعامل مردم، استان کردستان مقام اول کشف کالای قاچاق را در بین 12 استان مرزی کشور کسب کرده است.

وی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف در استان کردستان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان کرد: یکی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این راستا اجرای طرح انسداد مرزها بود که با توجه به همکاری و تعامل بسیار خوب نیروی انتظامی و سایر دستگاه های دولتی شاهد کاهش چشمگیر قاچاق و تسریع در راستای برخورد با این پدیده بودیم.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کردستان با اشاره به جنگ نرم دشمنان و تلاش در راستای ترویج مفاسد اجتماعی در این استان و سایر مناطق کشور، افزود: رشد قاچاق مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره ای از جمله مصادیق جنگ نرم دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است که سعی و تلاش همگانی را برای مقابله با این تهاجم شوم می طلبد.

حسن زاده بر همکاری مردم با مامورین انتظامی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان کردستان تاکید کرد و یادآور شد: دشمن از تمامی راهکارها برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بهره برداری می کند که رواج بیش از پیش قاچاق می تواند در زمینه کاهش تولید و بروز مشکلات مختلف برای واحدهای تولیدی و کارخانجات داخلی مشکلات مختلفی را ایجاد نماید و لازم است که تمامی اقشار در این راستا احساس مسئولیت کرده و با این پدیده برخورد کنند.

وی در پایان از برگزاری جلسات کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تمامی شهرستانهای استان کردستان خبر داد و گفت: این طرح در راستای ایجاد عزم همگانی برای مقابله با این پدیده بسیار مخرب در دستور کار قرار گرفته و هر ماه یکی از شهرستانهای استان میزبان برگزاری جلسات کارگروه خواهند بود.