به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح دیروز در حاشیه مراسم گشایش ساختمان جدید دبیرخانه کمیته ملی اطلاع‌رسانی قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در پاسخ به سوالی پیرامون اختلاف میان بانک مرکزی و وزارت ارشاد درباره اعطای وام 30 میلیونی مسکن برای خبرنگاران، گفت: این مشکلات حل شده و بحث وام 30 میلیون تومانی به زودی ابلاغ می‌شود و این مسئله در راستای همان تسهیلاتی است که معمولاً در اختیار هنرمندان قرار می‌گیرد.

وی تعداد خبرنگارانی را که در مرحله اول وام مسکن به آنها پرداخت می‌شود 2000 نفر برآورد کرد و گفت: به زودی کارگروهی برای این کار تشکیل می‌شود و این وام بر اساس تقاضاها و اولویت به آنها پرداخت می‌شود.

وزیر ارشاد همچنین از اعطای هدیه توسط رئیس جمهور به خبرنگاران در آینده نزدیک خبر داد و در پاسخ سوال خبرنگار مهر درباره میزان و نحوه پرداخت آن گفت: برای خبرنگاران متاهل 400 هزار تومان و برای خبرنگاران مجرد هم 300 هزار تومان هدیه در نظر گرفته شده است.

حسینی ادامه داد: ما هنوز اسامی را به ریاست جمهوری نداده‌ایم و فکر می‌کنم تاکنون فهرست 8300 نفر از خبرنگاران تهیه شده و دوستان در حال شناسایی و مشخص کردن تعداد دقیق و نهایی آنها هستند تا بتوانند هدیه‌شان را دریافت کنند.

وی در پاسخ سوال دیگر خبرنگار مهر درباره احتمال تشویق یا تنبیه رسانه‌ها با توجه به عملکردشان در زمینه طرح تحول اقتصادی گفت: آقای رامین (معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد) جزو اعضای حقیقی کمیته ملی اطلاع‌رسانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستند و مسائل مورد نیاز در این باره را به رسانه‌ها اعلام می‌کنند و اگر نیاز به تذکر و یادآور باشد، اقدام خواهد کرد.