اودیرنو از احتمال بازگشت نیروهای جنگی آمریکا به عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، ژنرال ریموند اودیرنو که با تلویزیون سی. بی. اس. گفتگو می کرد، افزود: اگر آنها از ما درخواست کنند ما می مانیم. آنها ممکن است خواهان اقامت طولانی مدت ما باشند که در این صورت ما قطعاً چنین درخواستی را مورد ملاحظه و بررسی قرار می دهیم.

وی همچنین عنوان کرد که اقامت ارتش آمریکا در عراق به یک تصمیم سیاسی بسته است که باید شورای امنیت ملی آمریکا و رئیس جمهوری در خصوص آن تصمیم بگیرند.

گرچه آمریکا بر اساس توافق امنیتی بغداد واشنگتن نیروهای جنگی خود را از عراق خارج کرده، اما این کشور هم اکنون 50 هزار نیروی دیگر در این کشور دارد. ایالات متحده باید تا پایان سال 2011 تمامی نیروهای خود را از عراق خارج کند.

اودیرنو همچنین در سخنانی دیگر در گفتگو با سی. ان. ان. در محل سفارت آمریکا در بغداد با تکرار موضعی کهنه ایران را متهم به کمک به شورشیان درعراق کرد. وی مدعی شد که ایران خواهان یک کشور دموکراتیک در همسایگی خود نیست.