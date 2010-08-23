مرزبان: بخش نظارت به جای "دستور" مشاوره‌ دهد

هادی مرزبان درباره بازنگری عملکرد شورای نظارت و ارزشیابی در مدیریت جدید هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: با آمدن مدیر جدید هنرهای نمایشی امیدوارم اتفاقاتی در همه سطوح بیفتد زیرا از حسین مسافرآستانه کار کرده در تئاتر که تجربه مدیریت در تئاتر را هم دارد انتظاراتی وجود دارد.
وی ادامه داد: رمز و راز هنر تئاتر در این است که برداشتهای گوناگونی از یک اثر وجود داشته باشد. ای کاش آدمهای نظارتی سلیقهای برخورد نکنند و برای مشخص بودن ممیزیها مجموعهای را مشخص کنند.
کارگردان نمایش "هاملت با سالاد فصل" خاطرنشان کرد: کسی بهتر از اهالی تئاتر خطوط قرمز را نمیشناسد. از این رو دوستان باید اعتماد بیشتری به هنرمندان حرفهای داشته باشند و ما را باور کنند. هنرمندان تئاتر هم در همین کشور زندگی میکنند و با همین مردم نفس میکشند.
مرزبان معتقد است باید از برخی کوته فکریها در عرصه تئاتر جلوگیری شود. وی در این باره افزود: همه چیز در جامعه عریان و رو است و مردم همه چیز را به خوبی میدانند. پس قرار نیست هنرمند تئاتر روی صحنه نمایش به چیز خاصی اشاره کند. بهتر است فضا را برای هنرمندان تئاتر بازتر بگذارند.
این کارگردان با سابقه عرصه تئاتر درباره مسئولیت فردی هنرمند در قبال اثر خود تصریح کرد: نباید توپ به زمین هنرمند بیفتد. هنرمند زیر چتر ادارهکل هنرهای نمایشی کار میکند و ادارهکل موظف است تا پایان اجرا پشتیبان اثر باشد. بخش نظارتی هم به جای عملکردی دستوری و تحکمآمیز به عنوان مشاور در کنار هنرمندان حضور بیابد.
مرزبان با اشاره به اینکه هنرمندان برخلاف سیاستهای وزارت فرهنگ وارشاد و ادارهکل هنرهای نمایشی فعالیت نمیکنند گفت: شاید برخی از سیاستها را برخی هنرمندان نشناسند از این رو بخش نظارت میتواند به عنوان مشاور در این خصوص عمل کند.
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