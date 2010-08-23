رهبر معظم انقلاب اسلامی: دانشجویان در مسائلی که به سرنوشت کشور مرتبط است موضع گیری داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینیه امام خمینی عصر امروز یکشنبه صحنه دیدار صمیمانه و پرشور هزاران نفر از دانشجویان دانشگاهها با رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

در این دیدار 3 ساعته 12 نفر از نمایندگان گروهها و تشکلهای مختلف دانشجویی، دیدگاههای خود را درباره مهمترین مسائل علمی، دانشگاهی، فرهنگی،‌ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی با حضرت آیت الله خامنه ای درمیان گذاشتند.

سپس رهبر انقلاب اسلامی به پاسخگویی به برخی ابهامات مطرح شده و تبیین ضرورتهای دانشجویی و دانشگاهی پرداختند.

در آغاز این دیدار آقایان و خانمها:

- محمد مهدی مقام فر نماینده بسیج دانشجویی دانشگاهها

- سیدعلی روحانی دانشجوی نخبه دارای رتبه اول المپیاد 88

- رامین محمدی دانشجوی کارشناسی ارشد و دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت

- فرحناز فهیمی پور – دارای رتبه اول خوارزمی و دانشجوی دکترای دندانپزشکی

- مسعود براتی نماینده جنبش عدالتخواه دانشجویی

- ماجده محمدی – نخبه علمی

- سیدمحی الدین فاضلیان دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

- فاطمه فیاض – نخبه علمی

- محمد افکانه نماینده اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل

- سعید ناطقی نماینده کانون رهپویان غدیر و دانشجوی دکترای تخصصی

- محمدرضا یزدانی نماینده طرح ضیافت اندیشه و دانشجوی دکترای فیزیک

- و مجتبی کشوری نماینده اردوهای جهادی دانشجویی

در سخنان خود بر این محورها تأکید کردند:

- ضرورت دقت کامل مسئولان اجرایی در گزینش همکاران خود

- پرهیز همه سیاسیون از رقابتهای بسیار زودرس انتخاباتی

- استقلال گروهها و تشکلهای دانشجویی از جریانها و جناحهای سیاسی

- ضرورت حفظ و تعمیق بصیرت در مقابل پیچیدگی بیشتر فتنه در حال و آینده

- تحکیم مبانی عقیدتی دانشجویان

- تجدیدنظر در دوره ها و اردوهای فرهنگی دانشجویی با استفاده از نکات مثبت طرح ضیافت اندیشه

- درس آموزی صحیح از تاریخ به عنوان ذخائر گرانبهای تجربیات بشری

- تقویت روحیه جهادی و بسیجی در مسئولان رده های مختلف کشور

- ضرورت مرزبندی صحیح مفاهیمی همچون وحدت و جذب حداکثری با توجه به حوادث و رویدادهای سال گذشته

- چگونگی نقد صحیح اشخاص حقیقی و حقوقی

- تفاوت واقع بینی با «تساهل و تسامح در برابر تضعیف ارزشها»

- قدردانی از تدابیر رهبری انقلاب در تحقق حقوق هسته ای ملت

- استفاده برنامه ریزی شده از ظرفیتهای نخبگان دانشجویی به عنوان «افسران جوانِ جبهه عزت و افتخارِ» کشور و ملت

- گسترش و تعمیق فرهنگ عدالت خواهی به عنوان زمینه اصلی تحقق اهداف انقلاب اسلامی

- برنامه ریزی دقیق برای تحقق هدف استراتژیک تبدیل ایران به «مرجع علمی جهان»

- ضرورت حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان

- انتقاد شدید از برخوردهای تخریبی و بداخلاقی های عرصه سیاسی

- توجه کافی به ضوابط علمی در ارزیابی استادان دانشگاهها برای جلوگیری از رکود علمی

- برخورد قاطع قضایی با مفسدان اقتصادی و غارتگران بیت المال

- ضرورت تدوین نقشه جامع فرهنگی و مدل توسعه اسلامی ایران

- تقویت خودباوری ملی

- برنامه ریزی صحیح برای تبدیل تحریمها به فرصتی برای «پیشرفتِ متکی به خود»

- ایجاد پژوهشکده های متمرکز تحقیقاتی در علوم مختلف

- توزیع عادلانه امکانات و منابع در میان دانشگاههای سراسر کشور

- اهتمام بیشتر به صدور پیامهای نوین و راهگشای انقلاب اسلامی

- توجه به چارچوبهای صحیح خصوصی سازی

- مبارزه مستمر و برنامه ریزی شده با فقر و فساد و تبعیض

- توجه بیشتر به فرهنگ صحیح اجتماعی – اقتصادی اسلام در برنامه های صدا و سیما

- ضرورت ارتقای شناخت دانشجویی از مفهوم پیچیده جنگ نرم

- مبارزه با جریانهای فکری منحرف از جمله جریان انحرافی در مقوله انتظار

- برخورد صحیح با مشکل خروج برخی نخبگان از طریق زمینه سازی برای تأثیر گذاری بیشتر آنان

- تأسیس صندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر برای حمایت از شرکتهای کوچک دانش بنیان

- رسیدگی کامل به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران در پرتو تأکید چندین باره رهبر معظم انقلاب

- انتقاد از برخی برخوردهای انضباطی در دانشگاهها

- تلاش بیشتر مسئولان ذیربط برای تعامل صحیح و اقناع نخبگان

- تقویت فرهنگ آزاداندیشی با ارائه دیدگاههای مختلف در محیطهای دانشگاهی

- تقویت انسجام ملی برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده بیگانگان

- «رهبری»، محور وحدت و فصل الخطاب همه سلایق سیاسی

- پرهیز از خرده گیری و نگرش محدود در مقوله وحدت

- تأسیس مجلات معتبر علمی تحت نظر مراکز دانشگاهی جهان اسلام

- توجه بیشتر به اوضاع فرهنگی دانشگاهها

پس از سخنان نمایندگان دانشجویان، حضرت آیت الله خامنه ای، جلسه امروز را از شیرین ترین و مطلوب ترین جلسات خواندند و با اشاره به لزوم پیگیری مسائل مطرح شده در سخنان دانشجویان خاطرنشان کردند: تفاوت دیدگاههای دانشجویان در این جلسه بسیار پرطراوت و تلاش آنان برای بیان سخنان فکر شده و دارای استدلال، بسیار شوق انگیز بود.

ایشان، صحبتهای عمیق نمایندگان تشکلها را نشان دهنده ظرفیت بالای همفکری در تشکلهای دانشجویی دانستند و مجموعه سخنان بیان شده در این نشست را عرصه ای برای تفکر، ژرف گرایی و رسیدن به حقیقت خواندند.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با پاسخ مثبت و حمایت از سخنان یکی از دانشجویان درباره ضرورت طرح سؤالات، نظرات و انتقادات دانشجویی افزودند: دانشجویان بهترین قشرهای کشورند و مسئولان مختلف باید با رفتن به میان دانشجویان، به سؤالات این قشر تحصیلکرده و دارای «فهم و انگیزه» پاسخ دهند.

ایشان در همین زمینه، تفاوت سؤال و انتقاد را با معارضه خاطرنشان کردند و افزودند: جریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند که معارضه با دستگاهها، جزو وظایف اوست بلکه آنچه مهم است طرح سؤال و مطالبه پاسخ از مسئولان ذیربط است.

دانشجویی دیگر در سخنان خود گفته بود در شرایط فعلی برخی معتقدند باید وحدت را اصل قرار داد اما برخی معتقدند باید با استفاده از شرایط، ناخالصی ها را از دامن انقلاب زدود.

رهبر انقلاب در ادامه سخنان خود هر دو مقوله وحدت و خلوص را مورد تأکید قرار دادند و افزودند: خالص کردن جامعه با فشار و حرکتهای تند به وجود نمی آید و اسلام نیز کسی را مأمور نکرده است که اشخاص ضعیف الایمان را به بهانه خالص کردن جامعه، از دایره خارج کنند.

ایشان افزایش خلوص فردی، خانوادگی، گروهی و جمعی را راه صحیح خالص کردن جامعه برشمردند و افزودند: باید دایره مخلصان را هرچه ممکن است گسترده کرد و این هدف هنگامی محقق می شود که هرکسی، افزایش خلوص را از خود، خانواده، دوستان و همراهان سیاسی و اجتماعی آغاز کند.

حضرت آیت الله خامنه ای منظور خود از تأکید بر وحدت را «اتحاد بر مبنای اصول» خواندند و خاطرنشان کردند: بر این مبنا، با هرکسی به همان اندازه که اصول را قبول دارد متصل و متحدیم و هرکسی اصول را قبول ندارد طبعاً از این دایره وحدت خارج است.

حضرت آیت الله خامنه ای همچنین در پاسخ به سؤالی در زمینه مواضع رسمی و غیررسمی رهبری تأکید کردند: مبادا کسی تصور کند که رهبری برخلاف آنچه به عنوان نظر رسمی مطرح می کند، مواضع دیگری دارد که به برخی خواص می گوید چرا که این تصور مطلقاً درست نیست و اگر کسی چنین نسبتی بدهد گناه کبیره کرده است.

ایشان در همین زمینه افزودند: نظرها و مواضع اینجانب صریحاً اعلام می شود چرا که نه جایز و نه شایسته است که رهبری مواضع دیگری جز این مواضع علنی و صریح داشته باشد.

حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ به سؤال یکی دیگر از دانشجویان حفظ نظام را اوجب واجبات دانستند و افزودند: معنای حفظ نظام حفظ مرزهای مختلف آن از جمله مرزهای فرهنگی و اخلاقی است.

ایشان اشکال یکی از دانشجویان درباره تولید نشدن کالاهای فرهنگی متناسب با عدالت و دیگر ارزشهای اسلامی را، صحیح دانستند و افزودند: مدیریتهای فرهنگی از جمله صدا و سیما، سازمان تبلیغات و حوزه هنری باید در این زمینه بیشتر کار کنند.

حضرت آیت الله خامنه ای در همین بحث تولید کالاهای فرهنگی را «زمان بر» و نیازمند زیر ساختهای مختلف خواندند و خاطرنشان کردند: متأسفانه این زیرساختها در طول زمان فراهم نشده و حتی در برخی دولتها زیر ساختهای فرهنگی و اعتقادی تخریب هم شده است.

رهبر انقلاب اسلامی با تأیید سخنان یکی دیگر از دانشجویان درباره جدا بودن عرصه های فرهنگی و بهداشتی از اصل 44 و شمول خصوصی سازی افزودند: این اشکال باید مورد توجه قرار گیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به گفته های مسئولان درباره اجرای خوب اصل 44 و برخی نظرهای متفاوت دیگر، به دانشجویان توصیه کردند: با دعوت مسئولان در مجامع دانشجویی سؤالات و ابهامات خود را پیگیری کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، حضور دانشجویان در مجامع مردمی و دانشجویی دیگر کشورها را برای صدور اندیشه ها و پیامهای ناب انقلاب، در مجموع مفید دانستند و افزودند: البته در زمینه ارتباط با ملتها کارهای زیادی انجام می شود اما اگر حضور دانشجویان در این زمینه با برنامه و محاسبه شده باشد خوب است.

سخنان رهبر انقلاب در این جلسه صمیمی دانشجویی با بحث درباره مقوله خروج نخبگان ادامه یافت.

ایشان در همین زمینه افزودند: ممکن است برخی عملکردها در خروج بعضی نخبگان تأثیر داشته باشد اما بیشتر موارد ناشی از وعده هایی است که از خارج می دهند ضمن اینکه در برخی از این وعده ها، انگیزه معارضه با جمهوری اسلامی هم دیده می شود.

رهبر انقلاب اسلامی، انگیزه های دینی و ایمانی را نیز موجب بازگشت نخبگان به کشور دانستند و افزودند: برخی نوابغ، برجستگان و نخبگان در پرتو همین عوامل برای کار و خدمت به داخل می آیند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره ضرورت پیگیری تأکید رهبری انقلاب درباره حمله به کوی دانشگاه افزودند: روند این پیگیری کند بوده و آنچنان که باید پیش نرفته است اما این مسئله فراموش نشده و انشاءالله به پیش خواهد رفت.

ایشان نبود انگیزه لازم در برخی دستگاهها را برای همکاری در این مسئله از جمله عوامل کندی این پرونده دانستند و بار دیگر بر ضرورت رسیدگی به این موضوع تأکید کردند.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره تندروی در برخی برخوردهای انضباطی در دانشگاهها افزودند: البته نمی شود محیط دانشگاه را که آماج توطئه های دشمن است، به حال خود رها کرد و طبعاً مسائل انضباطی لازم است اما تندروی در هر زمینه ای از جمله در این زمینه خوب نیست.

ایشان با تأکید مجدد بر ضرورت آزاداندیشی در محیطهای دانشگاهی افزودند: باید در مباحث مختلف سیاسی - معارفی - اجتماعی و دیگر زمینه ها، در دانشگاهها جلسه بحث و مناظره گذاشته شود اما دقت بشود که جای این مسائل در دانشگاهها و جلسات تخصصی است نه در صدا و سیما و محیطهای عمومی.

رهبر انقلاب اسلامی درباره سخنان یکی از دانشجویان در انتقاد از عملکرد برخی همکاران رئیس جمهور افزودند: من در این زمینه ورود و قضاوتی نمی کنم البته ممکن است اشکال و ایراد وارد باشد اما باید مسائل را اصلی - فرعی کرد و مراقب بود که مسائل درجه دوم، جای مسائل اصلی و تعیین کننده را نگیرد.

حضرت آیت الله خامنه ای، با انتقاد از اقدام مسئولان در علنی کردن اختلافات افزودند: در این باره تذکر جدی داده شده است.



حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان یکی از دانشجویان درباره تجمع چندی قبل شماری از دانشجویان در مقابل مجلس در انتقاد از مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد افزودند: در این زمینه اظهار نظری نمی کنم البته شعارهای اکثر تجمع کنندگان بد نبود اما برخی شعارهای تند دادند که طبعاً این دانشجویان نیز باید نقدپذیر باشند.

حضرت آیت الله خامنه ای در پایان سخنانشان، تشکلهای دانشجویی را به مراقبت کامل برای دوری از تأثیرپذیری از اختلافات سیاسی فراخواندند و افزودند: هر دانشجو و تشکلی سلیقه ای دارد اما این اختلاف سلایق نباید باعث انشقاق و اصطکاک و برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی، برخورداری از تحلیل و موضع گیری در مسائل مهم کشور را برای تشکلهای دانشجویی ضروری خواندند و افزودند: دانشجویان در مسائلی که به سرنوشت کشور ارتباط پیدا می کند مانند بیانیه تهران، قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای یکجانبه امریکا و اروپا تحلیل و موضع گیری داشته باشند.

رهبر انقلاب اسلامی تقویت مبانی معرفتی، گسترش ارتباط با «بدنه دانشجویی و استادان ارزشی» را به تشکلهای دانشجویی توصیه کردند و با اشاره به روند خوب حرکت و پیشرفتهای کشور در عرصه های علمی – فناوری – اجتماعی و معنوی افزودند: زیرساختهای لازم برای جهش های بزرگ در دست ساخت است و از لحاظ معنوی نیز افزایش عدالت خواهی و قانع نبودن به پیشرفتها، امیدها را افزون می کند.

رهبر معظم انقلاب روند حرکت جبهه دشمنان ملت ایران را رو به نزول و در مقابل حرکت جمهوری اسلامی ایران را رو به صعود خواندند و تأکید کردند: با وجود همه توطئه های دشمنان، 32 سال است که این ملت به پیش می رود و انشاءالله با تکیه بر ایمان و عزم و اراده، همچنان این حرکت پرافتخار را ادامه خواهد داد.

حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان جوانان و دانشجویان را به قدرشناسی دوران جوانی و ارتباط بیش از پیش با خداوند متعال به عنوان منبع حقیقت و زیبایی توصیه کردند و افزودند: تهذیب نفس و حفظ پاکی و زلالی دل در دوران جوانی بسیار آسانتر از دوران میان سالی و کهنسالی است.

ایشان مهمترین گام برای تهذیب نفس را، ترک گناه برشمردند و خاطرنشان کردند: بعد از ترک گناه، نماز از مهمترین واجبات در این مسیر است بویژه نمازی که اول وقت و با حضور قلب خوانده شود.

رهبر انقلاب اسلامی، روزه ماه مبارک رمضان، انس با قرآن و دعا بخصوص صحیفه سجادیه و اهتمام به نوافل را از دیگر عوامل تهذیب نفس دانستند و افزودند: مهمترین علت لغزشهای برخی افراد در عرصه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، گناهانی است که مرتکب شده اند بنابراین تمرین و استقامت در ترک گناه در دوران جوانی، در منحرف نشدن در فراز و نشیب های زندگی بسیار مهم است.

در پایان این دیدار نماز مغرب و عشا به امامت حضرت آیت الله خامنه ای اقامه شد و سپس دانشجویان روزه خود را به همراه رهبر انقلاب افطار کردند.