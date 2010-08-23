سر بادگیرهای یزد پشت ساختمان میراث فرهنگی بریده شد!

به گزارش خبرنگار مهر، هشت سال پیش بنای بنیاد شهید استان یزد مکانی ارزشمند برای همه مردم استان بود. محلی که شهدای هشت سال دفاع مقدس را از این مکان به سمت گلزار شهدای یزد تشییع می کردند اما از فروردین ماه امسال با نقل مکان این اداره به ساختمانی دیگر بادگیرهای قدیمی این ساختمان تخریب شده اند. به طوری که قسمت بالایی بادگیرها که سر بادگیر نامیده می شود توسط افراد ناشناس از بین رفته و ساختمان آن نیز که جزئی از بافت تاریخی شهر یزد محسوب می شود اکنون به خرابه ای تبدیل شده است.





مهمتر آنکه هر کسی که بخواهد نشانی بادگیرهای سر بریده را به دیگری بدهد می گوید: پشت ساختمان اداره میراث فرهنگی یزد! درست جایی که بادگیرهای سربریده هر روز سعی می کنند خود را به پنجره اتاق رئیس اداره میراث فرهنگی نزدیک کنند.

در کنار بادگیرها و ساختمان قبلی بنیاد شهید، حصار تاریخی شهر یزد بخش دیگری از بافت تاریخی این شهر را تشکیل می دهند.

ساختمان قدیم بنیاد شهید یزد در کنار جاذبه های گردشگری این شهر قرار دارد که همه روزه محل رفت و آمد گردشگران داخلی و خارجی است.

کمی آن طرف تر از ساختمان بنیاد شهید سابق، برج ساعت، برجی آجری و بلندی که در بالای آن ساعتی قدیمی خودنمایی می کند قرار دارد. در مقابل این برج خیابانی است که انتهای آن به مسجد جامع کبیر یزد می رسد و چند قدم آن طرف تر میدان امیرچخماق قرار دارد.

تخریب بادگیرها و یکی دیگر از ساختمانهای قدیمی یزد در بافت تاریخی در حالی صورت گرفته که مدیران سازمان میراث فرهنگی این استان همواره درباره ارزش نگهداری ساختمانهای قدیمی بافت تاریخی یزد سخنرانیها کرده و می گویند که می خواهند این بافت تاریخی را بدور از هرگونه آسیب و ساخت و سازی غیرمجازی، در فهرست آثار میراث جهانی ثبت کنند.

بادگیر از سمبلهای معماری ایرانی است. ایرانیها این سیستم خلاقانه تهویه هوا را با بهره گیری از محاسبات هندسی، مکانیکی و معماری با ساخت نماهای خوش فرم در مناطق گرم و کویری برای تهویه ی هوا بر بام خانه‌، آب انبار و گاهی نیز معادن می ساختند، بادگیرها انواع مختلفی دارند که حالت معمولی آن چهار گوش است و در دیوارهای چهارگانهٔ آن چند سوراخ تعبیه شده ‌است. درون بادگیر با تیغه‌ها و جدارهایی که از خشت یا چوب و خشت ساخته شده به چند بخش تقسیم می‌شود.

بادگیر از شناخته شده ترین نمادهای معماری ایرانی است و شهر یزد به دلیل قرار گرفتن در منطقه ای خشک و کویری و نیاز مردمانش به هوای مطبوع، خاستگاه اصلی آن است، از همین رو یزد را شهر بادگیرهای ایران می دانند. همچنین بافت تاریخی یزد یکی از اصلیترین بختهای ایران برای ثبت در فهرست آثار جهانی یونسکو است و وجود بادگیر در معماری خانه های این بافت به نمای شهر هویت منحصر به فرد و جذابی داده است.