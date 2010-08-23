بیماران ICU قربانی اختلاف وزارت بهداشت و گمرک/ "غذای فرموله" در گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه از محلولهای غذایی بیمارستانی به عنوان بهترین استراتژی تغذیه ای در زمانی که بیمار از سطح هوشیاری مناسب برخوردار نیست و یا به دلیل کهولت سن قدرت بلع ندارد و یا به واسطه افسردگی مزمن اشتهای غذایی ندارد استفاده می شود. این در حالی است که واردات غذای فرموله به عنوان داروی حیاتی بیماران آی سی یو به دلیل اختلاف نظر وزارت بهداشت و گمرک بر سر میزان تعرفه واردات این محصول، دچار اختلال شده است

دکتر محمدرضا شانه ساز، مدیرکل نظارت بر امور دارو و موادمخدر وزارت بهداشت در خصوص آخرین پیگیری این وزارتخانه برای ترخیص غذای فرموله از گمرک و توزیع آن در بیمارستانها، به خبرنگار مهر گفت: اخیرا در مکاتبه ای که با گمرک داشته ایم، متذکر شده ایم که غذای فرموله برای بیمار آی سی یو از دارو واجب تر و حیاتی تر است.

وی با بیان اینکه گمرک در حال بررسی نامه وزارت بهداشت است، افزود: پیشنهاد وزارت بهداشت برای میزان تعرفه واردات غذای فرموله 4 درصد است اما گمرک بر دریافت 25 درصد تعرفه اصرار دارد و دلیل آن نیز شاید این باشد که در کتاب گمرک برای واردات این نوع محصول تعرفه ای تعیین نشده است.

استفاده از غذای فرموله که با اهداف پزشکی و براساس برآوردهای علمی‌ از وضعیت بیمار توسط متخصصان مربوطه تجویز می‌شود، می‌تواند عامل موثری در بهبود فرآیند درمان و کاهش دوره بستری بیمار تلقی شود.

دکتر پریسا ترابی، کارشناس اداره بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در خصوص اهمیت غذای فرموله به خبرنگار مهر گفت: بر اساس مطالعات بالینی باید اذعان نمود که رابطه مستقیمی بین سوء تغذیه بیماران آی سی یو و بروز نارسایی کلیوی، بروز عفونتهای خونی، کاهش پاسخ به دارو درمانی، تشدید بیماری، عدم بهبودی و مرگ و میر این بیماران وجود دارد.

متخصصان امور تغذیه معتقدند محلولهای تغذیه ای دست ساز که از طرف خانواده ها برای بیماران بستری در بخشهای ویژه تهیه می شود چندان از لحاظ تغذیه ای قابل کنترل و ارزیابی نیست.

مدیرکل نظارت بر امور دارو و موادمخدر وزارت بهداشت تاکید کرد: تصمیم گیری در خصوص میزان تعرفه واردات غذای فرموله که از قبل تعرفه ای برای آن نداشته ایم، چندان آسان نیست اما مطمئن هستیم که گمرک به نامه وزارت بهداشت جواب مثبت خواهد داد.

شانه ساز با اشاره به محدودیتهای قانونی که بر سر ترخیص برخی کالاها از گمرک وجود دارد، در عین حال افزود: البته واردات این قبیل کالاها از حساسیت خاصی برخوردار است.

این در حالی است که بیماران بستری در آی سی یو از وضعیت جسمی ویژه ای برخوردارند و می بایست سلامت آنها بیش از سایر بیماران بستری در بخشهای عادی بیمارستانها، مورد توجه قرار گیرد.

بی تردید این موضوع علاوه بر کاهش درد، رنج، اضطراب و ناخوشایندی بیمار و همراهان او، می‌تواند با کاهش هزینه‌های دوره بستری موجب صرفه‌جویی در هزینه‌های بیمار و نیز صرفه‌جویی در بودجه محدود درمانی کشور شود. از سوی دیگر با توجه به محدودیت پذیرش بخش مراقبتهای ویژه، این موضوع می‌تواند موجب افزایش امکان بهره‌مندی سایر بیماران نیازمند به خدمات این بخش شود، بیمارانی که به دلیل عدم‌ظرفیت بخش مراقبتهای ویژه در صف انتظار قرار دارند.



