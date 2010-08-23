خشم صهیونیستها از راه اندازی اولین نیروگاه هسته ای خاورمیانه

روز شنبه عملیات انتقال سوخت هسته ای به داخل ساختمان رآکتور نیروگاه اتمی بوشهر با حضور "علی اکبر صالحی" رئیس سازمان انرژی اتمی و "سرگئی کرینکو" رئیس آژانس انرژی اتمی روسیه آغاز شد. انتقال سوخت هسته ای به داخل ساختمان رآکتور بیانگر این است که نیروگاه اتمی بوشهر با انجام موفق کلیه آزمایشها بر روی سیستم ها و تجهیزات اصلی رآکتور طی یکسال گذشته، آماده راه اندازی شده است.

آغاز سوخت گذاری نیروگاه هسته ای بوشهر آنچنان خشم مقامات رژیم صهیونیستی را برانگیخته که مقامات این رژیم با بی اعتنایی به تاکید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت روسیه بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران، سوخت گذاری اولین نیروگاه هسته ای خاورمیانه را "کاملا غیر قابل قبول" خوانده و خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر تهران به منظور توقف برنامه غنی سازی این کشور شدند.

در همین حال "یوسی لوی" سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با بی اعتنایی به تسلیحات هسته ای این رژیم پس از برگزاری جشن ایرانیان در خصوص راه اندازی نیروگاه بوشهر در بیانیه ای ادعا کرد: کاملا غیرقابل قبول است کشوری که آشکارا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض می کند، به تصمیمات آژانس بین المللی انرژی اتمی احترام نمی گذارد و به تعهدات خود در خصوص پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای پایبند نیست، از انرژی هسته ای استفاده کند.

یوسی لوی در ادامه اظهارات گستاخانه خود در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای ایران گفت: جامعه بین الملل باید بر فشارهای خود بر ایران به منظور وادار کردن این کشور به پیروی از تصمیمات بین المللی و توقف فعالیت های غنی سازی و ساخت رآکتورهای هسته ای بیفزاید.

سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی درحالی خواستار افزایش فشارها بر ایران شده که وزارت خارجه آمریکا روز گذشته اذعان کرد: نیروگاه هسته ای بوشهر هیچ گونه خطری در زمینه تکثیر سلاح های هسته ای ندارد.

همچنین رژیم صهیونیستی در حالی این اظهارات را بیان می کند که تنها دارنده تسلیحات هسته ای در خاورمیانه بوده و بیش از 200 کلاهک هسته ای دارد اما در عین حال از امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای امتناع ورزیده است.

در همین حال مجله گینس که در مسائل دفاعی تحقیقات تخصصی انجام می دهد، در گزارشی اعلام کرد: با توجه به پژوهش کارشناسان اسرائیل دارای 100 تا 300 کلاهک هسته ای است.

در این گزارش آمده است: با این تعداد کلاهک هسته ای، رژیم اسرائیل ششمین دارنده تسلیحات هسته ای در جهان است.

در نهایت می توان گفت که رژیم صهیونیستی به سبب داشتن تعداد زیادی کلاهک هسته ای و عدم امضای معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای، تهدید اصلی برای امنیت جهان و خطر بزرگ برای منطقه خاورمیانه به شمار می رود، اما خواستار فشار بر کشورهای امضا کننده این معاهده از جمله جمهوری اسلامی ایران است.