به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب کاشانی که یکشنبه شب در جمع بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس در اردوی پیش از بازی با شاهین بوشهر سخن می‌گفت، افزود:" ما نتایج خوبی را در هفته‌های اخیر کسب کرده ایم اما هنوز تا پرسپولیسی که لرزه بر تن حریفان می‌انداخت فاصله داریم. هر چند عملکرد این فصل‌مان باعث شده تیم‌ها تمرکزشان روی تیم ما باشد و با انگیزه بیشتری در برابرمان ظاهر شوند."

وی با اشاره به بازی با راه آهن،‌ تصریح کرد:" درست است که ما بازی با راه آهن را بردیم اما باید جای هواداران در سکوها باشید تا ببینید چه استرسی را تا پایان بازی تحمل کردند. هوادار ما باید با آرامش بازی را دنبال کند و تا دقیقه 90 نگران نتیجه بازی نباشد."

سرپرست باشگاه پرسپولیس، افزود:" بازی با راه آهن تمام شد و ما حالا میدان دیگری را پیش رو داریم. شاهین بوشهر کمتر از تیم‌های صدر جدولی نیست. ضمن اینکه این تیم شناخت خوبی از پرسپولیس دارد و شما را بهتر از خوتان می‌شناسد. بنابراین باید حواسمان را جمع کنیم."

کاشانی، ادامه داد:" باید حرفه‌ای تر عمل کنیم و قدر موقعیت هایمان را بدانیم. قرار نیست در هر بازی از 7-8 موقعیت مسلم گلزنی که خلق می شود از تعداد کمی از آنها استفاده کنیم."

سرپرست باشگاه پرسپولیس، تاکید کرد: " خوشبختانه تیم ما امسال به یک بلوغ فکری بسیار خوبی در عملکردها و رفتارها رسیده است که از این بابت از بازیکنان ممنونم. این تعامل فکری و بلوغ فکری بسیار مهم است و باید قدر آن را بدانیم. "

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر امروز دوشنبه و از ساعت 21:45 دقیقه در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم شاهین بوشهر خواهد رفت.