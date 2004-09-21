مرادي ديدار پيكان - پرسپوليس را قضاوت مي كند

به گزارش خبرگزاري " مهر" برنامه ديدارهاي هفته سوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر اعلام شد:
پنجشنبه 2/7/83:
شموشك نوشهر- پگاه گيلان:( شهداي نوشهر) داوران: محمدعلي فروغي، حسن نوشه ور، عليرضا يزداني ناظرداوري: هادي دزفولي
ملوان انزلي - پاس تهران: ( تختي انزلي) داوران: سيف الله سليماني، محسن تركي، نادرجعفري ناظرداوري: علي نقي مصطفي نژاد
استقلال تهران - فجر شهيد سپاسي شيراز( ورزشگاه آزادي تهران) داوران: علي خسروي، اسماعيل صفيري، ساعي ناظرونماينده داوري: حيدري، اربابي
جمعه 3/7/83:
سايپا تهران - استقلال اهواز:( شريعتي كرج) داوران: جلال مرادي، داود رفعتي،عليرضا كهوري ناظرونماينده داوري: باعزم، صديقي
برق شيراز - استقلال اهواز: ( حافظيه شيراز) داوران: فريدون اصفهانيان، مرتضي كريمي، جهانگير حيدري ناظرونماينده داوري: محمود خوشخوان، حسن فرجي
فولاد مباركه سپاهان- صباباتري تهران:( نقش جهان اصفهان) داوران: خداداد افشاريان، حسين نجاتي، محمدرضا فلاح ناظرونماينده داوري: محمد صالحي، يدالله سليماني
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان:( تختي اهواز) داوران: فرج الله يثربي، جواد تقي پور، حيدرشكور ناظرونماينده داوري: حسين خوشخوان،عليرضا صادقي جو
پيكان تهران - پيروزي تهران: (ورزشگاه آزادي تهران) داوران: مسعود مرادي، حاتم بك پور، حسن كرباسفروش ناظرونماينده داوري: محمد غضبان، اربابي
نظر شما