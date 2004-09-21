  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ شهریور ۱۳۸۳، ۱۸:۲۳

اسامي داوران هفته سوم ليگ برتراعلام شد

مرادي ديدار پيكان - پرسپوليس را قضاوت مي كند

ازسوي كميته داوران فدراسيون فوتبال اسامي داوران هفته سوم رقابتهاي ليگ برتراعلام شد.

به گزارش خبرگزاري " مهر" برنامه ديدارهاي هفته سوم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر اعلام شد:

پنجشنبه 2/7/83:
شموشك نوشهر- پگاه گيلان:( شهداي نوشهر) داوران: محمدعلي فروغي، حسن نوشه ور، عليرضا يزداني ناظرداوري: هادي دزفولي
ملوان انزلي - پاس تهران: ( تختي انزلي) داوران: سيف الله سليماني، محسن تركي، نادرجعفري ناظرداوري: علي نقي مصطفي نژاد
استقلال تهران - فجر شهيد سپاسي شيراز( ورزشگاه آزادي تهران) داوران: علي خسروي، اسماعيل صفيري، ساعي ناظرونماينده داوري: حيدري، اربابي

جمعه 3/7/83:
سايپا تهران - استقلال اهواز:( شريعتي كرج) داوران: جلال مرادي، داود رفعتي،عليرضا كهوري ناظرونماينده داوري: باعزم، صديقي
برق شيراز - استقلال اهواز: ( حافظيه شيراز) داوران: فريدون اصفهانيان، مرتضي كريمي، جهانگير حيدري  ناظرونماينده داوري: محمود خوشخوان، حسن فرجي
فولاد مباركه سپاهان- صباباتري تهران:( نقش جهان اصفهان) داوران: خداداد افشاريان، حسين نجاتي، محمدرضا فلاح  ناظرونماينده داوري: محمد صالحي، يدالله سليماني
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان:( تختي اهواز) داوران: فرج الله يثربي، جواد تقي پور، حيدرشكور ناظرونماينده داوري: حسين خوشخوان،عليرضا صادقي جو
پيكان تهران - پيروزي تهران: (ورزشگاه آزادي تهران) داوران: مسعود مرادي، حاتم بك پور، حسن كرباسفروش  ناظرونماينده داوري: محمد غضبان، اربابي

کد مطلب 113853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها