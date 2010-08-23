محمدرضا کمره‌ای، مدیر موسسه مکعب هنر و رئیس جشنواره بسم الله در مورد نمایش آثار هفتمین دوره این جشنواره در اولدنبرگ که هم‌اکنون در نگارخانه پردیس سینما ملت درحال برگزاری است، به خبرنگار مهر گفت: قبلا توافق دانشگاه اولدنبرگ برای نمایش این آثار در دانشگاه این شهر را بدست آورده بودیم و قرار بود در تیر سال جاری آثار به نمایش گذاشته شوند.

وی در توضیح تاریخ دقیق نمایشگاه اظهار کرد: چون هفتمین دوره در مرداد و همزمان با ماه مبارک رمضان در ایران برپا می‌شد و می‌خواستیم منتخبی از کارهای این دوره را به آلمان ببریم به همین دلیل تصمیم گرفتیم زمان نمایشگاه آلمان را به شهریور موکول کنیم.

کمره‌ای با بیان اینکه آثار 23 شهریور در دانشگاه اولدنبرگ به معرض دید عموم گذاشته می‌شود، افزود: خیلی دوست داشتیم گزیده‌ای از تمام کارهای جشنواره به آلمان برود اما به دلیل اینکه آثار بخش خوشنویسی و نقاشی خط، گران‌تر هستند و هزینه بیمه و حمل و نقل آنها سنگین می‌شد، آنها را به خارج از کشور منتقل نمی‌کنیم.

وی سپس به آثاری که قرار است به آلمان برود، اشاره کرد: 200 پوستر و لوگوتایپ را انتخاب کرده‌ایم که CD آنها را با خودمان به آلمان می‌بریم تا در چاپخانه دانشگاه اولدنبرگ چاپ کنیم. به این ترتیب هزنیه حمل و نقل کمتر می‌شود. علاوه‌بر اینکه براساس تجربه دریافته‌ایم مخاطبان خارجی به لوگوتایپ علاقه خیلی زیادی دارند.

کمره‌ای با بیان اینکه این نمایشگاه یک هفته به طول می‌انجامد، از تلاش برای نمایش این آثار در موزه اولدنبرگ نیز خبر داد: در سفری که قبلا به این شهر داشتم برخی از نمونه کارها را به موزه اولدنبرگ که اتفاقا ارتباطات خیلی خوبی با موزه‌های دیگر اروپا نیز دارد، بردم و مسئولان این نهاد برای برگزاری نمایشگاه اظهار آمادگی کردند. به همین دلیل در صورت توافق نهایی آثار بعد از دانشگاه به موزه اولدنبرگ می‌رود.

وی در ادامه در مورد برگزاری نمایشگاه در ایتالیا گفت: سال قبل شهردار رم توسط رایزن فرهنگی ایران در این کشور از ما برای برپایی نمایشگاه دعوت کرد که متاسفانه این کار صورت نگرفت ،اما امسال باردیگرارتباط رایزن فرهنگی با شهرداری رم فعال شده و آنها دوباره از ما دعوت کرده‌اند.

کمره‌ای عنوان کرد: بعد از پایان نمایشگاه در آلمان، آثار احتمالا در مهر یا آبان سال جاری به ایتالیا می‌روند تا در یکی از نگارخانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی متعلق به شهرداری رم به نمایش گذاشته شوند.

هفتمین جشنواره بسم الله در پردیس سینمای ملت و موزه هنرهای معاصر اصفهان از ابتدای ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه درحال برگزاری است.