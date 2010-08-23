دختر تیرانداز ایرانی در بین 20 نفر شانزدهم شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسابقات تیراندازی المپیک نوجوان صبح امروز دوشنبه در مدرسه ورزش سنگاپور پیگیری شد. در ماده تپانچه بادی مسافت 10 متر کشورمان یک نماینده در بخش دختران داشت.

یاسمن حیدری نماینده کشورمان در این بخش با امتیاز 367 به کار خود پایان داد و در بین 20 تیرانداز عنوان شانزدهم را به خود اختصاص داد. در این ماده تیراندازی از کره جنوبی با نام کیم یانگ می با 378 امتیاز عنوان نخست را به خود اختصاص داد و بالاتر از تیراندازانی از چین و روسیه به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.