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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۱۵

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

دختر تیرانداز ایرانی در بین 20 نفر شانزدهم شد

دختر تیرانداز ایرانی در بین 20 نفر شانزدهم شد

یاسمن حیدری، تیرانداز نوجوانان کشورمان در بین 20 تیرانداز حاضر در ماده تپانچه بادی مسابقات تیراندازی المپیک نوجوانان عنوان شانزدهم را به خود اختصاص داد و از راهیابی به مرحله دوم این رقابت بازماند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسابقات تیراندازی المپیک نوجوان صبح امروز دوشنبه در مدرسه ورزش سنگاپور پیگیری شد. در ماده تپانچه بادی مسافت 10 متر کشورمان یک نماینده در بخش دختران داشت.

یاسمن حیدری نماینده کشورمان در این بخش با امتیاز 367 به کار خود پایان داد و در بین 20 تیرانداز عنوان شانزدهم را به خود اختصاص داد. در این ماده تیراندازی از کره جنوبی با نام کیم یانگ می با 378 امتیاز عنوان نخست را به خود اختصاص داد و بالاتر از تیراندازانی از چین و روسیه به مرحله دوم مسابقات صعود کرد.

نخستین دوره بازی‎‏های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی  از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می‎رسد.

کد مطلب 1138533

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