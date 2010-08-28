اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق در مورد مشکل بوجود آمده برای تیم زیر 16 سال ایران گفت: پس از نشست کمیته فنی با کفاشیان رئیس فدراسیون در مورد این مشکل صحبت کردیم. نگرانی‌ها و حسایست‌های‌شان را هم قبول دارم اما به ایشان گفتم مسئولیت فنی تیم با من است و برای دفاع از عنوان قهرمانی ایران با قدرت در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا شرکت می‌کنیم.

وی ادامه داد: AFC طی قوانین جدید سن بازیکنان حاضر در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا را یازده ماه کم کرد و به غیر از تیم ایران همه کشورهای عربی و حتی چین و ویتنام هم از این موضوع متضرر شده و به آن اعتراض کردند. ما هم که در این مدت حداقل 17 بازی تدارکاتی بین المللی را که 11 بازی آن با تیم‌های ملی بود را با بازیکنان قبلی برگزار کرده بودیم، مجبوریم خود را با شرایط جدید سازگار کنیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در پاسخ به این سوال که آیا احتمال تغییر این قانون جدید وجود دارد، تاکید کرد: اگر همه تیم‌ها به این مسئله اعتراض کنند، شاید AFC نظرش را عوض کند اما پیش از مسابقات دوره گذشته هم این مشکل رخ داد اما در نهایت بازیکنان با سن اعلام شده در آن رقابت‌ها شرکت کردند.

وی اضافه کرد: پس از این اتفاق بلافاصله اردویی استعدادیابی طی روزهای 25 تا 29 مردادماه با حضور 110 بازیکن را در اراک برگزار کردیم که از بین این نفرات 4-5 بازیکن مستعد را انتخاب کردیم. البته از این جمع 15 بازیکن را به تیم دعوت کردیم تا با 15 بازیکن قبلی، مرحله جدید اردوی آماده سازی در تهران آغاز شود.

محمدی در پایان با بیان اینکه هدفش قهرمانی در آسیا و درخشش در جام جهانی نوجوانان است، گفت: در اردوی تهران و بازی‌های تدارکاتی با کره جنوبی و قطر ترکیب نهایی تیم مشخص و سعی می‌کنیم از زمان باقیمانده تا آغاز مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا به بهترین شکل استفاده کنیم تا در آن رقابت‌ها با ارائه بازی‌های قابل قبول از عنوان قهرمانی ایران در دوره گذشته به بهترین شکل دفاع کنیم.

تیم فوتبال زیر 16 سال ایران خود را برای حضور در مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا که دوم تا شانزدهم آبان سال جاری در شهر تاشکند ازبکستان برگزار می شود، آماده می کند. این تیم که قهرمان دوره گذشته این رقابت‌هاست در گروه B مرحله نخست با تیم‌های سوریه، کره شمالی و عمان همگروه است.