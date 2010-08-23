به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و شصت و چهارمین نمایشگاه استانی کتاب اواخر خردادماه و اوایل تیرماه امسال به میزبانی استان مرکزی و در اراک برگزار شد.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران قرار بود بعد از این نمایشگاه و تا فرارسیدن ماه مبارک رمضان دو نمایشگاه استانی دیگر به ترتیب در کردستان و گیلان برگزار شود با این حال عللی مختلف از جمله آماده نبودن فضای نمایشگاهی در استان‌های یادشده، موجب این لغو نمایشگاه‌ها شد.

البته احسان‌الله حجتی مدیرعامل موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران پیشتر هم بر تعطیلی موقتی نمایشگاههای استانی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ (به دلیل در پیش بودن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران) و نیز ماه مبارک رمضان تاکید کرده بود.

با این حال و بر اساس اطلاع خبرنگار مهر قرار است نمایشگاه‌های استانی کتاب با برپایی یک نمایشگاه در کردستان از سر گرفته شود.

این نمایشگاه از 22 شهریور و در سنندج آغاز خواهد شد و ناشران حاضر در آن به مدت یک هفته تازه‌ترین کتاب‌های خود را عرضه خواهند کرد.

ثبت نام برای این نمایشگاه از پس‌فردا (3 شهریور) و به صورت اینترنتی آغاز خواهد شد و تمامی ناشران می‌توانند نسبت به دریافت غرفه و حضور در نمایشگاه اقدام کنند.

بر اساس این گزارش قرار است نمایشگاه استانی چهارمحال و بختیاری هم به فاصله کمی از نمایشگاه کردستان آغاز به کار کند.

نمایشگاه‌های استانی کتاب به مدت هفت روز توسط موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران و ادارات کل ارشاد استان‌ها در مراکز استان‌ها برپا می‌شود و در آنها کتاب‌ها با 40 درصد تخفیف اِعمالی توسط ناشران و معاونت فرهنگی وزارت ارشاد عرضه می‌شود.