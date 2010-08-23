مظفر: فوتبال بانوان یک دنیا تجربه کسب کرد/ اطلاعات غلط به ایران رسیده!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، شهرزاد مظفر پس از شکست 4 بریک تیمش برابر گینه استوایی و عدم راهیابی به دیدار نهایی مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان با بیان این مطلب افزود: این بازی برای ما بسیار دشوار بود. با این حال بازیکنان من پابه پای بازیکنان تیم گینه دویدند.

وی در ادامه افزود: گل‌هایی که در این بازی دریافت کردیم، بازهم روی کم تجربگی محض بازیکنان ما به ثمر رسید. متاسفانه ما در لحظاتی از بازی مرتکب اشتباهاتی شدیم که بهای آن را با دریافت گل و دادن شانس گلزنی به تیم مقابل دادیم.

این مربی در ادامه خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم در 90 درصد از زمان مسابقه تیم من همپای تیم گینه دوید و تنها در 10 درصد از زمان بازی مرتکب اشتباه شدیم. بازیکنان تیم ایران متاسفانه تجربه بازی در مسابقات بین المللی را ندارند و هنوز نمی دانند در چنین میدان‌هایی باید چطور باید بازی کنند.

مظفر خاطرنشان کرد: بازیکنان من در شرایطی مرتکب اشتباه می‌شوند که دیگر نمی توان کاری از پیش برد. آنها باید آنقدر میدان‌های بین المللی ببینند و کسب تجربه کنند که دیگر مرتکب چنین خطاهایی نشوند.

وی نقطه برتری تیم گینه مقابل تیم کشورمان را قوای بدنی بازیکنان این تیم عنوان کرد و گفت: آنها بیشتر از ما روی بدن‌های بازیکنان خود کار کرده بودند. متاسفانه ما فقط چهار اردو در چهار ماه آنهم با فواصل زمانی زیاد داشتیم و نتوانستیم در این مدت خوب بدنسازی کنیم.

مظفر در خصوص دیدار با ترکیه نیز گفت: ما قابلیت شکست ترکیه را داریم. بازی سختی مقابل این تیم پیش رو داریم اما می توانیم در این مسابقه برنده از زمین خارج شویم.

سرمربی تیم فوتبال دختران نوجوان ایران گفت: همین سه بازی برای ما دنیایی از تجربه بود. به اعتقاد من بازی مقابل گینه یکی از بهترین بازی‌های تیم نوجوانان ایران بود. شما توجه داشته باشید، گینه تیمی است که تیم قدرتمند شیلی را هم با نتیجه 4 بریک از پیش رو برداشته است. ما مغلوب گینه شدیم اما بد بازی نکردیم. با اینکه مقابل گینه نو به برتری رسیدیم اما سبک بازی ما در مقابل گینه استوایی به مراتب بهتر از بازی قبل بود.

وی در خصوص حجاب بازیکنان تیمش گفت: این حجاب در ایران مورد تایید قرار گرفته است. تعجب می کنم که یکی از نمایندگان مجلس از حجاب بازیکنان تیم ایران ایراد گرفته است. بازیکنان ما از همان کلاه و پیراهنی استفاده می کنند که در ایران مورد تایید سازمان تربیت بدنی قرار گرفته است. ما در دو بازی اول با وجود تاکید فیفا و اینکه تحت فشار بودیم با همین کلاه بازی کردیم. فکر می کنم اخبار و اطلاعات غلط از سنگاپور به ایران رسیده که انتقاد این نماینده محترم را به دنبال داشته است.

مظفر با انتقاد از نحوه داوری ها در مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان گفت: در هر سه بازی سه گل سالم ما توسط داوران نادیده گرفته شد. نمی خواهم بگویم این اشتباهات عمدی بود و باخت تیمم را به گردن داوران بیاندازم اما برایم عجیب است که داوران چطور اینگونه حق ما را ضایع کردند. در این مسابقات کمک داوران عملکردی بد داشتند و روی نتایج تیم‌ها تاثیرگذار بودند.