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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۱

چهار نظامی آمریکا در افغانستان کشته شدند

چهار نظامی آمریکا در افغانستان کشته شدند

ایساف در گزارشی از کشته شدن چهار نظامی آمریکا در نتیجه حملات مختلف در جنوب و شرق افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، ایساف در گزارشی اعلام کرد که روز گذشته دو نظامی آمریکایی در نتیجه درگیری با شورشیان در شرق افغانستان و یک نظامی دیگر در جریان حمله طالبان به جنوب این کشور و نفر چهارم نیز در نتیجه انفجار تجهیزات انفجاری کشته شدند.

همچنین شمار تلفات نظامیان آمریکایی نسبت به ماه جولای که مرگبارترین ماه برای نظامیان در جنگ هشت ساله افغانستان بوده است، در حال افزایش است.

سازمان ملل متحد نیز از سوی دیگر گزارش داده که آمار تلفات غیرنظامیان افغانی در شش ماه نخست سال 2010، 31 درصد افزایش یافته است و در این مدت هزار و 271 نفر کشته و هزار و 991 زخمی شدند که حال بسیاری از آنها وخیم اعلام شده است.

کد مطلب 1138551

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