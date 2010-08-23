جریان پزشک سالاری انگیزه خدمت را از پرستاران گرفته است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تفکر پزشک سالارانه باعث شده گروههای غیرپزشکی آن طور که باید و شاید انگیزه ای برای خدمت نداشته باشند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر افزایش اختیارات روسای بیمارستانها در برنامه پنجم توسعه کشور، افزود: گروههای غیرپزشکی نگران این موضوع هستند که این قدرت و مسئولیت به کسی داده شود که نتواند از آن استفاده درست کند.

شریفی مقدم ادامه داد: در حال حاضر پزشکان بیشتر پستهای مدیریتی در وزارت بهداشت از رده معاونین تا روسای بیمارستانها را قبضه کرده اند و حتی نیروهای ستادی این وزارتخانه اعم از مدیران و کارشناسان، اغلب پزشک هستند.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از استثمار سایر گروههای درمانی در بیمارستانها، افزود: نگاه پزشک سالارانه موجب بی انگیزگی، بی اعتمادی و خستگی جامعه پرستاری شده است.

وی گفت: ادامه این وضعیت باعث ناکارآمدی و افت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و در نتیجه باعث افزایش خسارات به بیماران و مردم می شود.

شریفی مقدم با بیان اینکه تفکر انحصار طلب پزشک سالاری در دهه 60 ریشه گرفت و در دهه 70 تا 80 خود را تثبیت کرد، گفت: امروز می بینیم که اغلب پستهای مدیریتی و درآمدهای میلیونی متعلق به جریان پزشک سالاری است.

وی تاکید کرد: در واقع این گروه انحصارطلب کمترین حضور را در مراکز درمانی دارند اما بیشترین منافع را کسب می کنند و بقیه گروههای درمانی به ابزاری برای رسیدن این گروه به منافعشان تبدیل شده اند.