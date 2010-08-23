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۱ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۴۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

جریان پزشک سالاری انگیزه خدمت را از پرستاران گرفته است

جریان پزشک سالاری انگیزه خدمت را از پرستاران گرفته است

دبیرکل خانه پرستار، حاکم شدن نگاه پزشک سالارانه در وزارت بهداشت را یکی از دلایل بی انگیزگی سایر گروههای درمانی و پرستاران در ارائه خدمت به بیماران عنوان کرد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تفکر پزشک سالارانه باعث شده گروههای غیرپزشکی آن طور که باید و شاید انگیزه ای برای خدمت نداشته باشند.

وی با اشاره به اظهارات اخیر معاون درمان وزارت بهداشت مبنی بر افزایش اختیارات روسای بیمارستانها در برنامه پنجم توسعه کشور، افزود: گروههای غیرپزشکی نگران این موضوع هستند که این قدرت و مسئولیت به کسی داده شود که نتواند از آن استفاده درست کند.

شریفی مقدم ادامه داد: در حال حاضر پزشکان بیشتر پستهای مدیریتی در وزارت بهداشت از رده معاونین تا روسای بیمارستانها را قبضه کرده اند و حتی نیروهای ستادی این وزارتخانه اعم از مدیران و کارشناسان، اغلب پزشک هستند.

دبیرکل خانه پرستار با انتقاد از استثمار سایر گروههای درمانی در بیمارستانها، افزود: نگاه پزشک سالارانه موجب بی انگیزگی، بی اعتمادی و خستگی جامعه پرستاری شده است.

وی گفت: ادامه این وضعیت باعث ناکارآمدی و افت کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و در نتیجه باعث افزایش خسارات به بیماران و مردم می شود.

شریفی مقدم با بیان اینکه تفکر انحصار طلب پزشک سالاری در دهه 60 ریشه گرفت و در دهه 70 تا 80 خود را تثبیت کرد، گفت: امروز می بینیم که اغلب پستهای مدیریتی و درآمدهای میلیونی متعلق به جریان پزشک سالاری است.

وی تاکید کرد: در واقع این گروه انحصارطلب کمترین حضور را در مراکز درمانی دارند اما بیشترین منافع را کسب می کنند و بقیه گروههای درمانی به ابزاری برای رسیدن این گروه به منافعشان تبدیل شده اند. 

کد مطلب 1138553

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