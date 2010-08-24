ادعایی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ندارم

ارسلان کاظمی که طی یک ماه گذشته در اردوهای تیم ملی بسکتبال برای آماده سازی جهت شرکت در رقابت‏های قهرمانی جهان شرکت داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به هر حال حضور در عرصه جهانی آرزوی هر ورزشکاری در هر رشته‏ای است. اما به خاطر این آرزو خود را مدعی نمی‏دانم.

وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی جهان فقط برای 12 بازیکن از هر کشور جا دارد. به طور حتم بهترین‏های هر کشور هم به این پیکارها اعزام می‏شوند. حالا اگر حق من باشد از سوی مربیان برای سفر به ترکیه انتخاب می‏شوم اگر هم نه که باید به فکر باشم تا شرایط حضور دررویدادهای جهانی آینده را به دست آورم.

بازیکن پست 4 و 5 تیم ملی بسکتبال که تنها ایرانی شاغل در مسابقات اتحادیه کالج‎های آمریکا (NCAA) محسوب می‏شود، تصریح کرد: دوست دارم در مسابقات جهانی شرکت کنم اما نمی‏توانم بگویم این حق من است یا نه؟ چون بازیکنانی هستند که از سه ماه پیش برای دستیابی به این هدف تمرین می‏کنند اما من از یک ماه پیش شروع کردم.

* شما تجربه حضور در رقابت‏های جام ملت‏های آسیا و بازی‏های المپیک را ندارید. فکر نمی‏کنید در صورت قرار گرفتن در فهرست بازیکنان جهانی از این بابت دچار مشکل شوید؟

کاظمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر یادآور شد: با تیم ملی نه؛ اما من به عنوان کاپیتان تیم جوانان در مسابقات جهانی شرکت داشته‏ام. پس خیلی هم بی تجربه نیستم. هنوز که هیچ چیز مشخص نیست اما تلاش می‎کنم در صورت انتخاب شدن مشکلی از این بابت گریبانگیرم نشود.

وی که به عنوان یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی بسکتبال را در چند دیدار تدارکاتی اخیر همراهی کرد در مورد چگونگی حضور ایران در رقابت‏های قهرمانی جهان گفت: ما که زورمان به همه تیم‏ها نمی‎رسد. فقط می‎توانیم در مورد پیروزی مقابل تونس و شاید هم اسلوونی فکر کنیم. پس در مجموع باید واقع بین بوده و فقط به ارائه بازی‏های خوب فکر کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان 6 تا 20 شهریورماه در ترکیه برگزار می‏شود. تیم ملی ایران در گروه B مرحله مقدماتی با تیم‏های آمریکا، برزیل، کرواسی، اسلوونی وتونس همگروه است.