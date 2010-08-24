ادعایی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان ندارم

ارسلان کاظمی که طی یک ماه گذشته در اردوهای تیم ملی بسکتبال برای آماده سازی جهت شرکت در رقابتهای قهرمانی جهان شرکت داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: به هر حال حضور در عرصه جهانی آرزوی هر ورزشکاری در هر رشتهای است. اما به خاطر این آرزو خود را مدعی نمیدانم.
وی ادامه داد: مسابقات قهرمانی جهان فقط برای 12 بازیکن از هر کشور جا دارد. به طور حتم بهترینهای هر کشور هم به این پیکارها اعزام میشوند. حالا اگر حق من باشد از سوی مربیان برای سفر به ترکیه انتخاب میشوم اگر هم نه که باید به فکر باشم تا شرایط حضور دررویدادهای جهانی آینده را به دست آورم.
بازیکن پست 4 و 5 تیم ملی بسکتبال که تنها ایرانی شاغل در مسابقات اتحادیه کالجهای آمریکا (NCAA) محسوب میشود، تصریح کرد: دوست دارم در مسابقات جهانی شرکت کنم اما نمیتوانم بگویم این حق من است یا نه؟ چون بازیکنانی هستند که از سه ماه پیش برای دستیابی به این هدف تمرین میکنند اما من از یک ماه پیش شروع کردم.
* شما تجربه حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا و بازیهای المپیک را ندارید. فکر نمیکنید در صورت قرار گرفتن در فهرست بازیکنان جهانی از این بابت دچار مشکل شوید؟
کاظمی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر یادآور شد: با تیم ملی نه؛ اما من به عنوان کاپیتان تیم جوانان در مسابقات جهانی شرکت داشتهام. پس خیلی هم بی تجربه نیستم. هنوز که هیچ چیز مشخص نیست اما تلاش میکنم در صورت انتخاب شدن مشکلی از این بابت گریبانگیرم نشود.
وی که به عنوان یکی از بازیکنان ثابت تیم ملی بسکتبال را در چند دیدار تدارکاتی اخیر همراهی کرد در مورد چگونگی حضور ایران در رقابتهای قهرمانی جهان گفت: ما که زورمان به همه تیمها نمیرسد. فقط میتوانیم در مورد پیروزی مقابل تونس و شاید هم اسلوونی فکر کنیم. پس در مجموع باید واقع بین بوده و فقط به ارائه بازیهای خوب فکر کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی جهان 6 تا 20 شهریورماه در ترکیه برگزار میشود. تیم ملی ایران در گروه B مرحله مقدماتی با تیمهای آمریکا، برزیل، کرواسی، اسلوونی وتونس همگروه است.
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